जयपुर के आरटीओ प्रथम की बड़ी सुविधा, 37 सेवाएं ऑनलाइन हुईं, इन कार्यों के लिए अब परेशानी खत्म

लोग एजेंटों के पास न जाएं और अधिक शुल्क न चुकाएं, इसके लिए झालाना आरटीओ कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां महिला सहित चार कर्मचारियों की विशेष टीम तैनात की गई है, जो लोगों को कार्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगी। 37 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। लोग घर बैठे कार्य कर सकते हैं। यदि तीन दिन में कार्य पूरा नहीं होता तो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

राजेंद्र सिंह शेखावत, आरटीओ प्रथम, जयपुर