जयपुर

जयपुर के आरटीओ प्रथम की बड़ी सुविधा, 37 सेवाएं ऑनलाइन हुईं, इन कार्यों के लिए अब परेशानी खत्म

Jaipur RTO : जयपुर के आरटीओ प्रथम की बड़ी सुविधा। आरटीओ प्रथम कार्यालय में अब 37 सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। तीन दिन में काम पूरा नहीं होता है शिकायत करें। पर 22 कार्यों के लिए अभी भी आरटीओ कार्यालय आना होगा।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 26, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur RTO : जयपुर के आरटीओ प्रथम की बड़ी सुविधा। वाहन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीओ प्रथम कार्यालय, जयपुर ने अधिकतर सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। लाइसेंस और वाहन की आरसी रिन्यूअल सहित कुल 37 सेवाएं अब लोग घर बैठे ही पूरी कर सकते हैं। इन कार्यों के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई कार्य 3 दिन में पूरा नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं यदि कोई कार्मिक रिश्वत की मांग करता है तो उसका साक्ष्य उपलब्ध कराने पर कार्रवाई की जाएगी। यह पहल राजस्थान में पहली बार आरटीओ प्रथम कार्यालय की ओर से की गई है।

इन कामों के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर

झालाना स्थित आरटीओ कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर 37 सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें वाहन ट्रांसफर, एनओसी, डुप्लीकेट आरसी, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल, एड्रेस परिवर्तन, आरसी कैंसल, परमिट ऐप्लीकेशन (स्पेशल, टेम्परेरी, डुप्लीकेट परमिट और रिन्यूअल), टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन (लोन कटना), हाइपोथिकेशन एडिशन (लोन चढ़ाना) जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा टैक्स ऑनलाइन जमा कराने और सर्टिफिकेट्स का प्रिंट निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है।

22 कार्यों के लिए अभी भी कार्यालय आना होगा

वाहन की उपस्थिति से जुड़े 22 कार्यों के लिए अब भी कार्यालय आना अनिवार्य है। इनमें व्हीकल मॉडिफिकेशन, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट आदि कार्य शामिल हैं। इसी तरह यदि आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन (प्रमाणीकरण) के बिना मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो तो भी आरटीओ ऑफिस आना पड़ेगा।

लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क

लोग एजेंटों के पास न जाएं और अधिक शुल्क न चुकाएं, इसके लिए झालाना आरटीओ कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है। यहां महिला सहित चार कर्मचारियों की विशेष टीम तैनात की गई है, जो लोगों को कार्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगी। 37 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। लोग घर बैठे कार्य कर सकते हैं। यदि तीन दिन में कार्य पूरा नहीं होता तो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
राजेंद्र सिंह शेखावत, आरटीओ प्रथम, जयपुर

26 Aug 2025 09:09 am

