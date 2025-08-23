Ganesh Chaturthi : इस बार मिट्टी की गणेश प्रतिमा के दीवाने हो रहे लोग, क्यों कर रहे है पसंद, वजह है शानदार

Ganesh Chaturthi : गणेश चतुर्थी पर्व नजदीक आते ही बाजारों में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं की रौनक देखते ही बन रही है। शहर के बाजारों में पर्यावरण हितैषी मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब लुभा रही हैं। इन प्रतिमाओं में 4 इंच की छोटी मूर्ति से लेकर 5 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा तक उपलब्ध हैं। जानकारों के अनुसार, शहर में 70 से 80 दुकानों पर मिट्टी की प्रतिमाओं की बिक्री हो रही है। इन दुकानों में 4 इंच से लेकर पांच फीट की तक की प्रतिमाएं मौजूद हैं। सीजन में उदयपुर जिले में डेढ़ से दो करोड़ रुपए की प्रतिमाओं की बिक्री होती है।