Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Ganesh Chaturthi : इस बार मिट्टी की गणेश प्रतिमा के दीवाने हो रहे लोग, क्यों कर रहे है पसंद, वजह है शानदार

Ganesh Chaturthi : गणेश चतुर्थी पर्व नजदीक आते ही बाजारों में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं की रौनक देखते ही बन रही है। इस बार मिट्टी की गणेश प्रतिमा के दीवाने हो रहे लोग। क्यों कर रहे है पसंद? वजह है शानदार। जानें।

उदयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 23, 2025

Ganesh Chaturthi people are going crazy for clay Ganesha idols This time why they are liking it reason is amazing reason
गणेश प्रतिमा। फोटो रघुवीर सिंह

Ganesh Chaturthi : गणेश चतुर्थी पर्व नजदीक आते ही बाजारों में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं की रौनक देखते ही बन रही है। शहर के बाजारों में पर्यावरण हितैषी मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब लुभा रही हैं। इन प्रतिमाओं में 4 इंच की छोटी मूर्ति से लेकर 5 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा तक उपलब्ध हैं। जानकारों के अनुसार, शहर में 70 से 80 दुकानों पर मिट्टी की प्रतिमाओं की बिक्री हो रही है। इन दुकानों में 4 इंच से लेकर पांच फीट की तक की प्रतिमाएं मौजूद हैं। सीजन में उदयपुर जिले में डेढ़ से दो करोड़ रुपए की प्रतिमाओं की बिक्री होती है।

विभिन्न भाव-भंगिमाओं और शृंगार में बप्पा की प्रतिमाएं तैयार

कारीगरों ने विभिन्न भाव-भंगिमाओं और शृंगार में बप्पा की प्रतिमाएं तैयार की हैं। इन दिनों महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों सभी वर्ग के प्रतिमाएं पसंद कर खरीद रहे हैं। सिद्धी विनायक, दगडू सेठ, लाल बाग का राजा, मारवाड़ी गणेश, शिव रूप, बाल गणेश, कान्हा गणेश, सिंहासन, चूहे, मोर आदि पर विराजित गणेश की प्रतिमाएं उपलब्ध है। आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

RGHS : आरजीएचएस में बड़ा अपडेट, 25 अगस्त से कैशलेस इलाज बंद, जानें क्यों
जयपुर
RGHS Big Update 25 August cashless treatment stopped Know why

इसलिए कर रहे पसंद

मिट्टी से बनी इन प्रतिमाओं की लोकप्रियता का कारण यह भी है कि ये पूरी तरह से इको-फ्रेंडली हैं और विसर्जन के बाद जलाशयों को प्रदूषित नहीं करतीं। इसके साथ ही इन प्रतिमाओं को घर के गमलों में भी विसर्जित किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है।

नाथद्वारा, कोलकाता, महाराष्ट्र से आ रही है मिट्टी की प्रतिमाएं

प्रतिमाओं के विक्रेता महेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि मिट्टी की प्रतिमाएं नाथद्वारा के मोलेला, कोलकाता, महाराष्ट्र आदि से बनकर आ रही है। श्रृंगार, कलर आदि उदयपुर में किया जाता है। जितना बारीक और अधिक श्रृंगार होता है प्रतिमा की कीमत भी उसी अनुसार बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के मार्बल उद्योग को बड़ी राहत, रॉयल्टी घटेगी, सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी
जयपुर
Rajasthan marble Industry Big Relief marble royalty reduced CM Bhajanlal gave Approval

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 02:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Ganesh Chaturthi : इस बार मिट्टी की गणेश प्रतिमा के दीवाने हो रहे लोग, क्यों कर रहे है पसंद, वजह है शानदार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.