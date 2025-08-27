Rajasthan Road Accident: टायर फटने से बेकाबू हुआ गैस टैंकर, ट्रक में घुसा, जयपुर-अजमेर हाईवे पर मचा हड़कंप

भांकरोटा थाना पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे टैंकर से गैस रिसाव की अफवाह के बाद अजमेर रोड पर अफरा-तफरी मच गई। इस पर वाहनों की आवाजाही थम गई। सूचना मिलते ही भांकरोटा थानाधिकारी मनीष गुप्ता, बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा और एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे।