जयपुर

Rajasthan Road Accident: टायर फटने से बेकाबू हुआ गैस टैंकर, ट्रक में घुसा, जयपुर-अजमेर हाईवे पर मचा हड़कंप

Gas Tanker Accident: जयपुर-अजमेर हाईवे पर मंगलवार रात रिंग रोड पर महापुरा बस स्टॉप के पास गैस टैंकर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 27, 2025

Gas-tanker-accident
हाईवे पर खड़ा क्षतिग्रस्त गैस टैंकर। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जयपुर-अजमेर हाईवे पर मंगलवार रात रिंग रोड पर महापुरा बस स्टॉप के पास गैस टैंकर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसा में गैस टैंकर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में टैंकर व ट्रक चालक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया।

भांकरोटा थाना पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे टैंकर से गैस रिसाव की अफवाह के बाद अजमेर रोड पर अफरा-तफरी मच गई। इस पर वाहनों की आवाजाही थम गई। सूचना मिलते ही भांकरोटा थानाधिकारी मनीष गुप्ता, बगरू एसीपी हेमेंद्र शर्मा और एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कराया

पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कराया। पुलिस ने बाद में टैंकर की जांच की तो वह खाली मिलने पर राहत की सांस ली। घायल टैंकर चालक महाराज सिंह व ट्रक चालक राजीव वर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया है।

मुहाना से अजमेर जा रहा था टैंकर

भांकरोटा थानाधिकारी मनीष गुप्ता ने बताया कि इंडियन गैस का खाली गैस टैंकर मुहाना से अजमेर रोड जा रहा था। इसी दौरान टैंकर का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे टैंकर अनियंत्रित होकर आगे चले रहे ट्रक से जा टकराया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त टैंकर को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

27 Aug 2025 06:45 am

