Teacher Transfer: राजस्थान में 20 महीने और बढ़ सकता है शिक्षकों का तबादलों का इंतजार, जानें 3 बड़ी वजह

इस बीच प्राचार्य व व्याख्याताओं के तबादलों की चर्चा ने जरूर जोर पकड़ लिया है। प्राचार्य की काउंसलिंग की बढ़ी तिथि को देखते हुए इसे पुख्ता सा माना जा रहा है। शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा का कहना है कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक ढाई साल व तृतीय श्रेणी शिक्षक सात साल से सरकार को पहले ही स्थाई तबादला नीति लागू करनी चाहिए थी।