Rajasthan: बैन के बावजूद राजस्थान में तबादलों खेल जारी, शिक्षा विभाग में बैकडोर से हो रहे जमकर तबादले

इस बीच शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक प्रतिनियुक्ति आदेश भी चर्चाओं में है। विभाग ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़, बालोतरा की ज्योत्सना शर्मा की प्रतिनियुक्ति राज्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग में कर दी। यह आदेश शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी किए गए हैं। जबकि विभाग ने कार्यव्यवस्था के नाम पर प्रतिनियुक्ति आदेशों पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद प्रतिनियुक्ति किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।