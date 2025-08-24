Rajasthan: बैन के बावजूद राजस्थान में तबादलों खेल जारी, शिक्षा विभाग में बैकडोर से हो रहे जमकर तबादले

जयपुर। राजस्थान में तबादलों पर प्रतिबंध के बावजूद शिक्षा विभाग में तबादलों का सिलसिला जारी है। हाल ही जारी सूची में 500 प्राचार्यों का तबादला किया गया। अब जानकारी सामने आ रही है कि विभाग एक बार फिर से प्राचार्य और व्याख्याताओं की तबादला सूचियां तैयार कर रहा है।
शिक्षक संगठनों ने इस पर तीखा विरोध जताते हुए कहा है कि विभाग ने बैन के बीच बैकडोर से गुपचुप तरीके से तबादला सूची तैयार की है। उनका सवाल है कि सूची बनाने का आधार आखिर क्या है। वहीं विभाग का तर्क है कि यह तबादले उच्च स्तर पर अनुमति मिलने के बाद किए गए हैं।
संगठनों का कहना है कि शिक्षा विभाग बिना किसी पारदर्शी नीति बनाए ही तबादलों को अंजाम दे रहा है। जबकि प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक कई सालों से तबादले खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अंतिम बार 2018 में भाजपा सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुए थे। तब से अब तक शिक्षकों की मांग अनसुनी पड़ी है।
इस बीच शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक प्रतिनियुक्ति आदेश भी चर्चाओं में है। विभाग ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़, बालोतरा की ज्योत्सना शर्मा की प्रतिनियुक्ति राज्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग में कर दी। यह आदेश शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी किए गए हैं। जबकि विभाग ने कार्यव्यवस्था के नाम पर प्रतिनियुक्ति आदेशों पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद प्रतिनियुक्ति किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।
प्रदेश में करीब 2.50 लाख तृतीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत
2021 में 85 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों से आवेदन लिए गए
72 हजार शिक्षक बीते कई वर्षों से ‘डार्क जोन’ जिलों में कार्यरत
2018 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हुए थे
शिक्षक संगठनों का सवाल है कि विभाग जो सूची बना रहा है, उसका वैधानिक आधार क्या है। शिक्षकों से कब तबादला अर्जियां ली गईं? किसकी सिफारिश पर सूची तैयार हो रही है? बैन के बीच इस तरह के तबादले असंतोष पैदा कर रहे हैं।
-सियाराम, मुख्य संरक्षक, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम