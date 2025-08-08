8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Give Up Campaign: सक्षम परिवारों के त्याग से वंचितों को मिला खाद्य सुरक्षा का हक, राजस्थान में 26 लाख ने छोड़ा लाभ

NFSA: 26 लाख सक्षम परिवारों का त्याग, वंचितों को मिला खाद्य सुरक्षा का लाभ। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा क्रांति: लाखों नए पात्रों को जोड़ा गया। गिव अप अभियान की सफलता: जरूरतमंदों के लिए खुला खाद्य सुरक्षा का द्वार।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 08, 2025

Food Security Scheme
Rajasthan Food Security Scheme (Patrika File Photo)

Food Security: जयपुर। राजस्थान में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी दी गई। मंत्री ने बताया कि 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए "गिवअप" अभियान के तहत अब तक राज्य के 26 लाख 7 हजार 969 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया। इस पहल के परिणामस्वरूप, राज्य में 53 लाख नए पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जोड़ा गया है।

मंत्री गोदारा ने कहा कि यह अभियान सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सक्षम परिवारों के इस त्याग से वंचित वर्गों को उनका हक मिल रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति, 450 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से 12 एलपीजी सिलेंडर, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। बजट 2025-26 में 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है।

मंत्री ने "गौरव से कहो मैं सक्षम हूं" संदेश के साथ समाज से अपील की कि सक्षम लोग इस अभियान में भाग लें और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने में सहयोग करें। यह अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा।

Published on:

08 Aug 2025 11:03 am

08 Aug 2025 11:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Give Up Campaign: सक्षम परिवारों के त्याग से वंचितों को मिला खाद्य सुरक्षा का हक, राजस्थान में 26 लाख ने छोड़ा लाभ

