Give Up Campaign: सक्षम परिवारों के त्याग से वंचितों को मिला खाद्य सुरक्षा का हक, राजस्थान में 26 लाख ने छोड़ा लाभ

मंत्री गोदारा ने कहा कि यह अभियान सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सक्षम परिवारों के इस त्याग से वंचित वर्गों को उनका हक मिल रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति, 450 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से 12 एलपीजी सिलेंडर, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। बजट 2025-26 में 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है।