13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सोना-चांदी में बड़ी गिरावट: अभी खरीदें या करें इंतज़ार? जयपुर के ज्वेलर्स ने दी अहम सलाह

हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक हो रहा है कि आज सोने-चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई है या गिरावट आई है? और क्या अभी सोना या चांदी खरीदने का सही वक्त है?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jan 31, 2026

सोना और चांदी के बाजार में पिछले दो दिनों से उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसने सोना-चांदी के कारोबार से जुड़े व्यवसाइयों से लेकर आम लोगों तक के बीच हलचल मचाकर रखी हुई है। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक हो रहा है कि आज सोने-चांदी के भाव में बढ़ोतरी हुई है या गिरावट आई है? इन सब के बीच सोना-चांदी के भाव हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं।

शनिवार, 31 जनवरी 2026 की सुबह तक बाजार में जो अस्थिरता रही, उसे लेकर जयपुर के ज्वेलरी कारोबारियों और इस क्षेत्र से जुड़े एस्पर्ट्स खरीदारों को 'बाय ऑन डिप' यानी गिरावट पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।

इतिहास की सबसे बड़ी 'तेजी-मंदी', व्यापारी हैरान

जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य मनीष खुंटेटा के अनुसार, 'इतिहास में पहली बार शुक्रवार को एक ही दिन के भीतर 65 हज़ार रुपए तक की तेजी-मंदी देखी गई है, जो बेहद दुर्लभ है। इस भारी गिरावट के बाद शनिवार को बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के उतार-चढ़ाव में व्यापारियों और निवेशकों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।

चांदी की कीमतों में क्यों लगी है 'आग'?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक़ चांदी की कीमतों में उछाल के पीछे सबसे बड़ा कारण चीन है। इसके तीन प्रमुख वजह मानी जा रही है।

- एक्सपोर्ट पर बैन: दुनिया के 30% चांदी उत्पादन पर नियंत्रण रखने वाले चीन ने निर्यात पूरी तरह बंद कर दिया है।

- स्टॉक रणनीति: चीन अब कच्ची चांदी बेचने के बजाय उससे बने फाइनल प्रोडक्ट्स बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है।

- सीमित उत्पादन: चांदी कोई मुख्य खनिज नहीं है, यह कॉपर और जिंक का बाय-प्रोडक्ट है। मांग बढ़ रही है लेकिन उत्पादन सीमित है, जिससे कीमतों में 'बुलिश ट्रेंड' यानी लंबी अवधि की तेजी तय है।

शादी-ब्याह वालों के लिए मौका

एक्सपर्ट्स के मुताबिक़ जिन घरों में बच्चों की शादियां हैं, उनके लिए अभी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। उनका मानना है कि सौर पैनल, दवाइयां, ईवी और एआई प्रोडक्ट्स जैसे घरेलू खपत में चांदी की मांग बढ़ने से कीमतें फिर ऊपर जा सकती हैं। मध्यम वर्ग का बजट भले ही डगमगाया है, लेकिन सोना-चांदी भारतीयों के लिए सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि भविष्य की 'वित्तीय सुरक्षा' भी है।

बजट 2026 से उम्मीदें

इधर, ज्वेलरी ट्रेड सरकार से बजट में कस्टम ड्यूटी और GSTकम करने की अपेक्षा कर रहा है। कारोबारियों का मानना है कि बिक्री कम होने से लाखों कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार टैक्स कम करती है, तो सोना-चांदी सस्ता होगा, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और ट्रेड फिर से पटरी पर लौटेगा।

ये भी पढ़ें

सोना-चांदी में बेतहाशा तेजी से राजस्थान के सर्राफा बाजारों में सन्नाटा, कारोबारी बोले- तेजी से फायदा नहीं नुकसान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Feb 2026 04:12 pm

Published on:

31 Jan 2026 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सोना-चांदी में बड़ी गिरावट: अभी खरीदें या करें इंतज़ार? जयपुर के ज्वेलर्स ने दी अहम सलाह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 5 हजार पुरुषों ने पत्नी की प्रताड़ना पर मांगी मदद, सबसे ज्यादा प्रताड़ित आईटी सेक्टर के पुरुष

एआई से बनाई गई तस्वीर
जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : माया स्त्रैण भाव का केन्द्र

ओपिनियन

जयपुर में बड़ी कार्रवाई…46 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

जयपुर

India vs Pakistan T20 Match 2026: राजनीति के बावजूद भारत-पाक मैच की हाइप पहले से अधिक

India vs Pakistan T20 World Cup 2026
ओपिनियन

History of Radio in India: आज भी कायम है आवाज की दुनिया का जादू

History of Radio in India
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.