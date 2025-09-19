Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

सुनहरा अवसर: नवरात्र में अपने सपनों के घर की चाहत होगी पूरी, राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो आज से

Navratri 2025 Special: यहां ग्राहक इनाम जीतेंगे, ऑफर्स पाएंगे और घर का सपना साकार करेंगे। जीएसटी के स्लैब में हुए बदलाव का फायदा भी एक्सपो में आने वाले ग्राहकों को मिलेगा।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 19, 2025

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Patrika's Propex- 12th: राजस्थान पत्रिका उन ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, जो नवरात्र में अपने घर का सपना देख रहे हैं। नवरात्र शुरू होने से ठीक पहले प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स के 12वें संस्करण का द ग्रैंड मोती पैलेस, जेएलएन मार्ग में रियल एस्टेट के बड़े नाम जुटेंगे। सुबह 11 से रात आठ बजे तक शहरवासी आकर यहां अपनी पसंद का विकल्प चुन सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा होंगे। यहां न सिर्फ रेडी टू मूव के विकल्प मिलेंगे, बल्कि निवेश का भी मौका मिलेगा। यहां ग्राहक इनाम जीतेंगे, ऑफर्स पाएंगे और घर का सपना साकार करेंगे। जीएसटी के स्लैब में हुए बदलाव का फायदा भी एक्सपो में आने वाले ग्राहकों को मिलेगा।

image

बाजार में नई जान, नवरात्र से शुरुआत

नवरात्र शुरू होने के साथ ही रियल एस्टेट मार्केट में बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। यह सिलसिला आगे कई माह तक चलेगा। एक्सपो में स्मार्ट होम्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, और लोकेशन-फोकस्ड स्कीम्स को प्राथमिकता दी गई है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क कर सकते हैं।

इसलिए आएं पत्रिका के प्रोपेक्स में

  • लग्जरी अपार्टमेंट, विला, फार्म हाउस, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, प्लॉट्स के सभी विकल्प मिलेंगे।
  • राजधानी की सभी प्राइम लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज का डिस्प्ले होगा।
  • नए प्रोजेक्ट्स एवं नई स्कीम्स के बारे में जानकारी मिलेगी।
  • बजट के अनुसार लग्जरी, मॉडर्न, शानदार एमेनिटीज वाली प्रॉपर्टी मिलेंगी।
  • ग्राहकों को ये सरप्राइज पैकेज
  • लकी ड्रॉ में विदेश यात्रा जीतने का मौका
  • एसी, फ्रिज से लेकर टीवी और अन्य उपहार
  • स्पॉट बुकिंग पर बिल्डर-डवलपर्स देंगे 5 लाख रुपए तक की छूट

उचित मूल्य पर खरीद सकेंगे प्रॉपर्टी

यह एक ऐसा स्थान है, जहां बेहतर विकल्प ग्राहकों को मिलेंगे। आवश्यकता अनुरूप घर का सपना बेहतर मूल्य पर पूरा कर सकते हैं। बिना किसी मध्यस्थता के ग्राहक उचित मूल्य पर प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। -एनके गुप्ता, चेयरमैन, मंगलम ग्रुप

शहर की बेहतरीन लोकेशन्स और प्रोजेक्ट्स एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगे। ऐसे आयोजन से ग्राहकों और बिल्डर्स के बीच विश्वास-पारदर्शिता बढ़ती है। ग्राहकों को उनके सपनों का घर यहां मिलेगा। -धीरेंद्र मदान, सीएमडी, महिमा ग्रुप

विश्वसनीय बिल्डर्स-डवलपर्स एक ही स्थान पर दिखेंगे। शहर की प्राइम लोकेशन पर इस तरह का एक्सपो सराहनीय कदम है। इसके जरिये ग्राहक पसंदीदा प्रॉपर्टी बेहतर विकल्प के साथ चुन सकेंगे। -रामबाबू अग्रवाल, निदेशक, मंगलम ग्रुप

यह ऐसा प्रयास है जो रियल एस्टेट में विश्वास, पारदर्शिता व सहयोग को बढ़ावा देता है। यह मंच ग्राहकों को सही निर्णय लेने, डवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट्स पेश करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। -अजय कृष्ण मोदी, ओके प्लस ग्रुप

एक्सपो में प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत अवसर है। यहां घर खरीदारों को एक ही छत के नीचे कई प्रोजेक्ट्स देखने, तुलना करने और अपने सपनों का घर चुनने का मौका मिलता है। नवरात्र में लोग गृह प्रवेश कर सकेंगे। -सुनील जैन, डायरेक्टर अक्षत ग्रुप

यहां ग्राहकों को जयपुर की हर प्रॉपर्टी के ऑप्शंस मिलेंगे। ग्राहकों को निवेश में सहायता मिलेगी। पत्रिका का यह प्रयास ग्राहक और बिल्डर्स-डवलपर्स के बीच सेतु का काम करता है। -सुनील माहेश्वरी, मैनेजिंग डायरेक्टर , संजीवनी बिल्डहोम

पत्रिका की यह सराहनीय पहल है। यहां ग्राहक-डवलपर्स जुड़ते हैं। यह आयोजन न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र को नई ऊर्जा देता है, बल्कि ग्राहकों को उनके सपनों का घर चुनने में भी मददगार साबित होता है। -ललित गुप्ता, निदेशक, वत्सल ग्रुप

एक ही छत के नीचे ग्राहकों को सभी बड़े नाम मिलेंगे। रेडी टू मूव के साथ निवेश के भी विकल्प मिलेंगे। सपनों का घर, उच्च गुणवत्ता और सभी सुविधाओं से युक्त प्रोजेक्ट की जानकारी मिलेगी। -प्रदीप कुमार तोलानी, डायरेक्टर,वंशदीप ग्रुप

image

