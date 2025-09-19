सुनहरा अवसर: नवरात्र में अपने सपनों के घर की चाहत होगी पूरी, राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो आज से

Rajasthan Patrika's Propex- 12th: राजस्थान पत्रिका उन ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है, जो नवरात्र में अपने घर का सपना देख रहे हैं। नवरात्र शुरू होने से ठीक पहले प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स के 12वें संस्करण का द ग्रैंड मोती पैलेस, जेएलएन मार्ग में रियल एस्टेट के बड़े नाम जुटेंगे। सुबह 11 से रात आठ बजे तक शहरवासी आकर यहां अपनी पसंद का विकल्प चुन सकेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा होंगे। यहां न सिर्फ रेडी टू मूव के विकल्प मिलेंगे, बल्कि निवेश का भी मौका मिलेगा। यहां ग्राहक इनाम जीतेंगे, ऑफर्स पाएंगे और घर का सपना साकार करेंगे। जीएसटी के स्लैब में हुए बदलाव का फायदा भी एक्सपो में आने वाले ग्राहकों को मिलेगा।