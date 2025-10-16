रेलयात्रियों के लिए गुड न्यूज: अब ट्रेन में कंबल के साथ मिलेगा सांगोनर-बगरू प्रिंटेड कवर; यहां से शुरू होगा प्रोजेक्ट

खास बात यह है कि प्रिंटेड कंबल कर पर सांगानेर और बगरू डिजाइन भी जयपुर की है। रेल मंत्री ने कहा कि लंबे समय से ट्रेनों में कंबल ऐसे ही दिए जा रहे थे। कई बार ओढ़ने में मन में यात्रियों के संशय रहता था कि साफ होगा या नहीं, लेकिन अब कवर लगाकर कंबल ओढ़ सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक ट्रेन में कंबल कवर की शुरुआत की गई है। यह प्रयोग सफल रहा तो देशभर में पारंपरिक प्रिंटस को बढ़ावा देने के साथ ही यह पहल शुरू की जाएगी।