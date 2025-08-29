RSRTC की मोबाइल ऐप से टिकट बुकिंग होगी आसान, यात्री की दिखेगी लाइव लोकेशन, जानें क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

RSRTC Good News: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) अब अपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को और बेहतर और सरल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यात्रियों को डिजिटल सुविधा देने के लिए रोडवेज एक नया मोबाइल एप्लिकेशन विकसित कर रहा है जिससे यात्री घर बैठे टिकट बुक कर सकेंगे। साथ ही मौजूदा बुकिंग वेबसाइट को भी इस साल के आखिर तक अपग्रेड किया जाएगा।
फिलहाल कई बार ऐसा होता है कि यात्री ऑनलाइन टिकट तो बुक कर लेते है लेकिन वह जानकारी कंडक्टर को नहीं होती जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। अब नया सिस्टम इस समस्या को दूर करेगा। अपग्रेडेशन के बाद टिकट की जानकारी सीधे यात्री चार्ट में दिखाई देगी जिससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी। रोडवेज ने हाल ही में RSRTC-Live मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिससे यात्री बस की लाइव लोकेशन देख सकते हैं।
रोडवेज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में टिकट बुकिंग की सुविधा ई-मित्र, ट्रैवल पोर्टल, एजेंट्स और वेबसाइट के माध्यम से दी जा रही है। अब इन सभी सेवाओं को एकीकृत और अपग्रेड किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया और आसान हो सके। 2023 से अब तक 500 से अधिक निजी एजेंटों को भी इस प्रक्रिया में जोड़ा गया है।
बुधवार को उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोडवेज की ऑनलाइन टिकटिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व यूज़र-फ्रेंडली बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बस स्टैंड्स की मरम्मत, शौचालय, पीने का पानी, डिजिटल सूचना बोर्ड समेत सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।