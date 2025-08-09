Good News: महिलाएं कल भी उठा सकेंगी इस ‘सौगात’ का लाभ, राजस्थान सरकार ने किया था ऐलान; जानें

Rajasthan Roadways: राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं और बालिकाओं को एक खास सौगात दी है। प्रदेश की महिलाएं 9 और 10 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित सभी रोडवेज बसों में करीब 8.50 लाख महिलाएं और बालिकाएं इस तोहफे का लाभ उठा सकेंगी।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के प्रबंध निदेशक पुष्करराज शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इससे सरकार पर लगभग 14 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। यह कदम न केवल रक्षाबंधन के त्योहार को और खास बनाएगा, बल्कि महिलाओं को अपने भाइयों से मिलने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अवसर भी प्रदान करेगा।
सरकारी की इस घोषणा से महिलाओं एवं बालिकाओं में उत्साह का माहौल है। यह सुविधा न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को भी अपने परिवार से मिलने में आसानी होगी।