9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News: महिलाएं कल भी उठा सकेंगी इस ‘सौगात’ का लाभ, राजस्थान सरकार ने किया था ऐलान; जानें

राजस्थान की महिलाएं और बालिकाएं सरकार के इस तोहफे का फायदा कल भी ले सकेंगी।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 09, 2025

cm bhajanlal sharma
Photo- CM Bhajanlal X Handle

Rajasthan Roadways: राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं और बालिकाओं को एक खास सौगात दी है। प्रदेश की महिलाएं 9 और 10 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। राज्य की सीमाओं के भीतर संचालित सभी रोडवेज बसों में करीब 8.50 लाख महिलाएं और बालिकाएं इस तोहफे का लाभ उठा सकेंगी।

RSRTC ने जारी किए आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के प्रबंध निदेशक पुष्करराज शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इससे सरकार पर लगभग 14 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। यह कदम न केवल रक्षाबंधन के त्योहार को और खास बनाएगा, बल्कि महिलाओं को अपने भाइयों से मिलने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अवसर भी प्रदान करेगा।

ये भी पढ़ें

डिप्टी CM दिया कुमारी ने जयपुर में सैनिकों को बांधी राखी, बोलीं- ‘जवानों का बलिदान और समर्पण, हमारे लिए सर्वोपरि’
जयपुर
jaipur news

महिलाओं में उत्साह

सरकारी की इस घोषणा से महिलाओं एवं बालिकाओं में उत्साह का माहौल है। यह सुविधा न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को भी अपने परिवार से मिलने में आसानी होगी।

ये भी पढ़ें

CM भजनलाल ने छात्राओं और वीरांगनाओं के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व, बोले- परम्परा और विरासत में बहनों का अहम योगदान
जयपुर
cm bhajanlal sharma

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 06:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: महिलाएं कल भी उठा सकेंगी इस ‘सौगात’ का लाभ, राजस्थान सरकार ने किया था ऐलान; जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.