Good News: महिलाएं कल भी उठा सकेंगी इस ‘सौगात’ का लाभ, राजस्थान सरकार ने किया था ऐलान; जानें

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के प्रबंध निदेशक पुष्करराज शर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि इससे सरकार पर लगभग 14 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी। यह कदम न केवल रक्षाबंधन के त्योहार को और खास बनाएगा, बल्कि महिलाओं को अपने भाइयों से मिलने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अवसर भी प्रदान करेगा।