Good News: जयपुर में शुरू हुआ दुनिया का दूसरा सरकारी डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट, 1500 रुपए में होगा 1 लाख तक का इलाज

चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को इसका शुभारंभ किया। अस्पताल में हर साल करीब 4 से 5 लाख मरीज चर्म व गुप्त रोगों के इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिससे यहां उपचार की बड़ी जरूरत महसूस की जा रही थी। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सेंटर में 14 अत्याधुनिक प्रोसिजर रूम तैयार किए जाएंगे, जहां आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से इलाज किया जाएगा।