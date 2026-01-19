GOVT JOB का मौका: RSSB अगले सप्ताह जारी करेगा 804 पदों के लिए नोटिफिकेशन, परीक्षा तिथि भी घोषित

फोटो-पत्रिका
Government Jobs in Rajasthan: जयपुर. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा Lab Assistant भर्ती परीक्षा 2026 की विज्ञप्ति अगले सप्ताह जारी की जाएगी। इस भर्ती के तहत कुल 804 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें Science विषय के लिए 668 पद और Geography विषय के लिए 136 पद निर्धारित किए गए हैं।
बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, भूगोल विषय की परीक्षा 9 मई 2026 तथा विज्ञान विषय की परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा राज्यभर के निर्धारित केंद्रों पर होगी।
आवेदन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न से संबंधित विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली विज्ञप्ति में उपलब्ध होगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें और आवेदन से पहले सभी दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है।
