11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

गोविंद मार्ग 100 फीट चौड़ा होगा, हटेंगे सभी कब्जे… ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

राजधानी जयपुर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल गोविंद मार्ग जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। मास्टरप्लान के अनुसार इस मार्ग की चौड़ाई 100 फीट की जाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

image

अश्विनी भदौरिया

Feb 11, 2026

जयपुर। राजधानी जयपुर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल गोविंद मार्ग जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। मास्टरप्लान के अनुसार इस मार्ग की चौड़ाई 100 फीट की जाएगी। इसके लिए सड़क किनारे किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।
फिलहाल गोविंद मार्ग की चौड़ाई कई स्थानों पर केवल 50 से 60 फीट ही है। अतिक्रमण के कारण वाहन चालकों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर दिल्ली रोड और आगरा रोड की ओर जाने वाला भारी ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजरता है।

मास्टरप्लान के अनुरूप होगा विकास
नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान आयुक्त गौरव सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोविंद मार्ग को मास्टरप्लान के अनुसार 100 फीट चौड़ा किया जाए। इससे पहले 28 जनवरी को हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में भी सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।


ये काम भी होंगे शामिल
गोविंद मार्ग के चौड़ीकरण के साथ-साथ कई अन्य सुधार कार्य भी प्रस्तावित हैं...
अंबाबाड़ी और पानीपेच तिराहे को जोड़ने वाली लिंक रोड पर बॉक्स डालकर रैंप को ऊंचा किया जाएगा
ट्रैफिक सिग्नलों को एआई आधारित नियंत्रित सिस्टम में अपग्रेड किया जाएगा।
स्टेट हैंगर चौराहे पर 25 मीटर व्यास का पार सर्कल बनाया जाएगा


अतिक्रमण हटाना सबसे बड़ी चुनौती
गोविंद मार्ग को 100 फीट चौड़ा करने में सबसे बड़ी चुनौती अतिक्रमण को लेकर है। टीसीबी की बैठक में निगम की ओर से बताया गया कि इसके लिए पीटी सर्वे करवाया जा चुका है। पूर्व में 60 फीट चौड़ाई के अनुसार पट्टे जारी किए गए थे। अब यह आकलन किया जाएगा कि किन भवनों का कितना हिस्सा हटाया जाना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 07:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / गोविंद मार्ग 100 फीट चौड़ा होगा, हटेंगे सभी कब्जे… ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी बजट, राजस्थान के लिए खुलेगा सौगातों का पिटारा

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान बजट में आज टूट गई दशकों पुरानी ब्रिटिश परंपरा, डार्क मैरून ब्रीफकेस ‘गायब’, दीया कुमारी के हाथ में भगवा बैग

Diya Kumari Budget
जयपुर

12 मिनट में गायब, दिल्ली से सीधे जापान पहुंचे 2 संदिग्ध पर्यटक; जयपुर पुलिस के उड़े होश, टैक्सी ड्राइवर का बड़ा खुलासा

Two Tourists Vanish in 12 Minutes Fly Back to Japan via Delhi Jaipur Police Stunned Taxi Driver Makes Shocking Claims
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : बजट 2025 की इन 10 घोषणाओं का क्या हुआ… पूरी हुईं है या नहीं, जानिए

Rajasthan Budget 2026 know what happened to these 10 announcements of Budget 2025 whether they were fulfilled or not
जयपुर

Rajasthan Budget 2026 : जयपुर रियासत का पहला बजट कब बना था? जानें कितनी थी वार्षिक आय

Rajasthan Budget 2026 When was first budget of Jaipur State prepared know about its annual income
जयपुर

Smaart Meetaring पोलारिस स्मार्ट मीटरिंग ने 10 लाख स्मार्ट मीटर का आंकड़ा पार किया

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.