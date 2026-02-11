गोविंद मार्ग 100 फीट चौड़ा होगा, हटेंगे सभी कब्जे… ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

जयपुर। राजधानी जयपुर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल गोविंद मार्ग जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। मास्टरप्लान के अनुसार इस मार्ग की चौड़ाई 100 फीट की जाएगी। इसके लिए सड़क किनारे किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे, जिससे यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।

फिलहाल गोविंद मार्ग की चौड़ाई कई स्थानों पर केवल 50 से 60 फीट ही है। अतिक्रमण के कारण वाहन चालकों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर दिल्ली रोड और आगरा रोड की ओर जाने वाला भारी ट्रैफिक इसी मार्ग से गुजरता है।