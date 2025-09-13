‘स्पीकर महिलाओं के कपड़े देखते हैं’, डोटासरा का वासुदेव देवनानी पर गंभीर आरोप; बोले- ‘जांच का विषय’

बता दें कि विधानसभा में लगे दो हिडन कैमरों का मु्द्दा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान विधानसभा में उठाया था। जूली ने स्पीकर से सवाल किया कि अतिरिक्त कैमरों का एक्सेस किसके पास है और ये कैमरे सदन स्थगित होने के बाद भी क्यों चालू रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कैमरे विपक्ष की निगरानी के लिए लगाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्यपाल को इसकी शिकायत भी की है और राज्यपाल से जांच की मांग की है।