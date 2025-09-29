ग्रैफाइटसेरामिक्स ने राजधानी जयपुर में पहली गैलरी का अनावरण किया

जयपुर। सेरामिक टाइल इंडस्ट्री में अग्रणी, ग्रैफाइटसिरेमिक्स ने आज रविवार को जयपुर में अपनी छठी "ग्रैफाइटगैलरी" का उद्घाटन किया है। यह गैलरी गोपालपुरा बाइपास, तेजे सर्कल स्थित है। यह ग्रांड ओपनिंग भारत के सबसे गतिशील और तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट हब्स में से एक में प्रीमियम सिरेमिक सोल्युशन्स प्रदान करने के ग्रैफाइट के मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रैफाइटसिरेमिक्स के चीफ मैनेजिंग डॉयरेक्टर रवि पटेल, खुद एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर हैं। इस विशेषज्ञता के बलबुते पर ग्रैफाइटसिरेमिक्स अपने ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार सर्वोत्तम प्रोडक्ट डिलिवर करने में सक्षम बनाती है। कंपनी चार साइज 1200ङ्ग1800 मिमी, 1200ङ्ग1200 मिमी, 800ङ्ग1600 मिमी और 600ङ्ग1200 मिमी में जीवीटी और पीजीवीटी टाइलें उपलब्ध कराती है, जो 10 डिफरन्टसरफेस पर उपलब्ध हैं।