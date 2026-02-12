Greenlam : राज्य में रिटेल विस्तार कर रही ग्रीनलाम इंडस्ट्रीज,ग्राहकों को मिलेगा फायदा

जयपुर। ग्रीनलाम इंडस्ट्रीज ने बाड़मेर में अपनी ग्रीनलैम शॉपी की शुरुआत की। कंपनी के कंट्री हेड अनुज संगल ने बताया कि बाड़मेर में ग्रीनलैम शॉपी लाना एक स्टोर खोलने से कहीं अधिक है, यह एक ऐसा गंतव्य बनाने के बारे में है जहां डिजाइन जीवंत हो उठता है। ग्रीनलाम शॉपी मां कृपा हार्डवेयर का उद्घाटन टियर-II और टियर-III शहरों में अपने रिटेल विस्तार की ग्रीनलाम इंडस्ट्रीज की व्यापक रणनीति के अनुरूप है, जो सोच-समझकर डिजाइन किए गए प्रारूपों के माध्यम से अंत-उपभोक्ताओं और डिजाइन समुदाय के करीब नवीन सतह समाधान लाता है। कंपनी ने इसके साथ ही हनुमानगढ़ में भी ग्रीनलैम शॉपी लॉन्च की। इस शोरूम का मकसद इस इलाके में प्रीमियम इंटीरियर सरफेस सॉल्यूशन की बढ़ती मांग को पूरा करना है। अनुज संगल ने कहा कि ये विस्तार हमारे डिजाइन-फॉरवर्ड और परफॉर्मेंस-ड्रिवन सरफेस सॉल्यूशंस को उभरते बाजारों के करीब लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस शॉपी की कल्पना एक वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में की गई है जहाँ आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर और घर के मालिक हमारे प्रोडक्ट्स को बड़े पैमाने पर अनुभव कर सकते हैं और स्थानीय रूप से सूचित डिजाइन विकल्प बना सकते हैं।

कुल 4,000 वर्ग फुट में फैला यह शोरूम, जिसमें 250 वर्ग फुट प्रोडक्ट डिस्प्ले के लिए है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, कॉन्ट्रैक्टर और घर के मालिकों को एक इमर्सिव और हैंड्स-ऑन अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।