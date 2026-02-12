IMD Weather Forecast: राजस्थान में छाएंगे बादल, मौसम विभाग ने अगले 120 घंटे के लिए जारी किया पूर्वानुमान

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 120 घंटे का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि फिलहाल प्रदेश में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है और किसी प्रकार की बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।