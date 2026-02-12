12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Weather Forecast: राजस्थान में छाएंगे बादल, मौसम विभाग ने अगले 120 घंटे के लिए जारी किया पूर्वानुमान

राजस्थान में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 120 घंटे का पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि फिलहाल प्रदेश में कोई बड़ी चेतावनी नहीं है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Feb 12, 2026

weather update

Weather File Photo: Patrika

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अगले 120 घंटे का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि फिलहाल प्रदेश में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है और किसी प्रकार की बड़ी चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।

12 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है, लेकिन मौसम शुष्क ही रहेगा। 13 और 14 फरवरी को अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने का अनुमान है।

इसके बाद 15, 16 और 17 फरवरी को फिर से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इन दिनों भी व्यापक वर्षा की संभावना नहीं है लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

2 पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार 2 नए पश्चिमी विक्षोभ क्रमिक रूप से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। पहला विक्षोभ 13 फरवरी से सक्रिय होगा, जबकि दूसरा 16 फरवरी 2026 से असर दिखाना शुरू करेगा। इन दोनों सिस्टम का असर राजस्थान के मौसम पर भी पड़ेगा।

उत्तरी और पश्चिमी जिलों में असर अधिक

विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बादल छाने, हल्की बूंदाबांदी या कहीं-कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। इन सिस्टम के कारण दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम सुहावना तो रहेगा लेकिन ठंड का अहसास बढ़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Budget: पंचायत चुनावों से पहले सरकार का ‘मास्टर स्ट्रोक’, 35 लाख किसानों को दिया सबसे बड़ा तोहफा
जयपुर
Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Interest Free Crop Loan, Interest Free Loan, Interest Free Crop Loan to Farmers, Jaipur News, Rajasthan News Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Interest Free Crop Loan, Interest Free Loan, Interest Free Crop Loan to Farmers, Jaipur News, Rajasthan News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 08:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Weather Forecast: राजस्थान में छाएंगे बादल, मौसम विभाग ने अगले 120 घंटे के लिए जारी किया पूर्वानुमान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Greenlam : राज्य में रिटेल विस्तार कर रही ग्रीनलाम इंडस्ट्रीज,ग्राहकों को मिलेगा फायदा

जयपुर

फूटा गुस्सा, आग बबूला हो गए सांसद बेनीवाल… बोले मुझे चार बजे जाना था दिल्ली, लेकिन…

Hanuman Beniwal
जयपुर

जयपुर में दिनदहाड़े वारदात: पानी मांगने के बहाने घर में घुसा लुटेरा, बुजुर्ग महिला के गले से झपटी सोने की चेन

Robbery in Jaipur
जयपुर

नेपाल में बैठी महिला जयपुर में चला रही थी ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क, 10 लाख की खेप के साथ आरोपी गिरफ्तार

arrest
जयपुर

जयपुर में NIA स्कॉलर ब्लैकमेल कांड: मुंबई के शातिर ने अश्लील फोटो-वीडियो की धमकी दे वसूले 10 लाख, पुलिस ने दबोचा

Jaipur NIA Scholar Blackmail Mumbai Man Arrested
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.