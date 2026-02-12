फूटा गुस्सा, आग बबूला हो गए सांसद हनुमान बेनीवाल… बोले मुझे चार बजे जाना था दिल्ली, लेकिन…

हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि लोकसभा सत्र चलने के बावजूद एयरलाइंस की इस तरह की कार्यप्रणाली स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा... "मुझे आवश्यक कार्य से आज @IndiGo6E की उड़ान संख्या 6E 170 से नई दिल्ली से जयपुर जाना था, उड़ान भरने का समय 4 बजे का था मगर यह फ्लाइट दिल्ली से उड़ान नहीं भर पाई, क्योंकि इस फ्लाइट का पायलट नहीं आया है। लोकसभा चल रही है बावजूद इसके इंडिगो की मनमानी हावी है।" बेनीवाल ने आगे लिखा कि हाल के दिनों में इंडिगो की मनमर्जी से आम लोग काफी त्रस्त हैं। सरकार सुधार की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर हालात वैसे के वैसे ही बने हुए हैं।