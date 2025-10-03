Rajasthan: सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के युवा, 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

फोटो- एक्स हैंडल
Rajasthan Politics: हाल ही में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी से गुर्जर समाज आक्रोशित है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों युवाओं और पायलट समर्थकों ने जयपुर के चाकसू थाने पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस मामले को समाज के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है।
मामला तब सामने आया जब एक सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट में सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस टिप्पणी को गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद समर्थकों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय युवाओं और पायलट के समर्थकों ने इसे समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने की साजिश करार दिया।
आक्रोशित समुदाय के सैकड़ों लोग, जिनमें युवा, गुर्जर समाज के नेता और पायलट के समर्थक शामिल थे, चाकसू थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इस मामले में तत्काल जांच की जाए और दोषी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट सहित अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऐसी टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास हैं।
गुर्जर समाज के नेताओं ने इस घटना को एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि पुलिस न केवल इस मामले की गहन जांच करे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।
चाकसू थाने के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन स्वीकार किया और मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
