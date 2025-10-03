Rajasthan: सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के युवा, 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

आक्रोशित समुदाय के सैकड़ों लोग, जिनमें युवा, गुर्जर समाज के नेता और पायलट के समर्थक शामिल थे, चाकसू थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इस मामले में तत्काल जांच की जाए और दोषी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट सहित अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऐसी टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास हैं।