Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के युवा, 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

Rajasthan Politics: हाल ही में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी से गुर्जर समाज आक्रोशित है।

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 03, 2025

Sachin Pilot

फोटो- एक्स हैंडल

Rajasthan Politics: हाल ही में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी से गुर्जर समाज आक्रोशित है। इस घटना के विरोध में सैकड़ों युवाओं और पायलट समर्थकों ने जयपुर के चाकसू थाने पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस मामले को समाज के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है।

सोशल मीडिया पर विवादास्पद टिप्पणी

मामला तब सामने आया जब एक सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट में सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस टिप्पणी को गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद समर्थकों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय युवाओं और पायलट के समर्थकों ने इसे समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने की साजिश करार दिया।

थाने में जुटे समर्थक, सौंपा ज्ञापन

आक्रोशित समुदाय के सैकड़ों लोग, जिनमें युवा, गुर्जर समाज के नेता और पायलट के समर्थक शामिल थे, चाकसू थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इस मामले में तत्काल जांच की जाए और दोषी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट सहित अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ऐसी टिप्पणियां सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास हैं।

नफरत फैलाने की साजिश का आरोप

गुर्जर समाज के नेताओं ने इस घटना को एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर सामाजिक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि पुलिस न केवल इस मामले की गहन जांच करे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

चाकसू थाने के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन स्वीकार किया और मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिलाया। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी की पहचान के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 12:51 pm

Published on:

03 Oct 2025 12:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: सचिन पायलट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के युवा, 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 11 साल के बेटे ने पिता को दी मुखाग्नि तो कांपने लगे हाथ, अनाथ हुए 2 मासूमों पर टूटा दुखों का पहाड़, रुला देगी ये दर्दनाक कहानी

जयपुर

HSRP Update : परिवहन विभाग की चेतावनी, बिना नंबर प्लेट के वाहन शोरूम से निकला तो भारी जुर्माना

HSRP Update Rajasthan Transport Department Warns vehicle leaves showroom without number plate heavy fines
जयपुर

Rajasthan News: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढ़े अपराध, अब भाजपा सरकार दे रही है सफाई

जयपुर

हार मत मानो, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, वही कदम जो पहाड़ों को चीर देता है- सरिता

Sarita Diwedi
Interview

वेलेंटाइन डे पर शादी, पहले करवाचौथ से पहले नई बहू प्रेमी संग भागी, ससुराल में संबंध बनाती थी, इतना कैश भी ले गई

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.