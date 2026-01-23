Weather Update : राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश से बढ़ी सर्दी, अब मौसम को लेकर आया ताजा अपडेट

जयपुर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते शुक्रवार को ओलावृष्टि और बारिश का दौर चला। चौमूं और रींगस में चने के आकार के ओले गिरे। अधिकतर जिलों में गुरुवार देर रात से रुक-रुक कर बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश रींगस में नौ मिलीमीटर दर्ज की गई। फतेहपुर में 7 मिमी अजीतगढ़ में 6 मिमी बारिश हुई। अजमेर में 7.8, जयपुर में 8, पिलानी में 7, श्रीगंगानगर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। ओलावृष्टि और बारिश से प्रदेश में सर्वाधिक 11 डिग्री तक दिन के तापमान में गिरावट हुई।