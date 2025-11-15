हरमाड़ा हादसा: डंपर चालक के साथ ये भी हादसे के जिम्मेदार, कलक्टर की जांच रिपोर्ट में खुलासा

डंपर हादसे ने छीनी 15 जिंदगियां, पत्रिका फाइल फोटो
Jaipur Harmada Accident: जयपुर में हरमाड़ा स्थित न्यू लोहामंडी रोड पर बीते 3 नवंबर को हुआ डंपर हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि चालक की लापरवाही, सड़क डिजाइन की गंभीर खामियों और ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति का सम्मिलित परिणाम था। हादसे के कारणों की जांच के लिए गठित अतिरिक्त जिला कलक्टर (साउथ) की अध्यक्षता वाली समिति ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए तुरंत सुधार लागू करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि हादसे में 15 लोगों की मौत और 11 गंभीर रूप से घायल हुए।
रिपोर्ट के अनुसार, तेज रफ्तार डंपर चालक कल्याण मीणा पहले एक कार से भिड़ा। इसके बाद वाहन संभालने के बजाय वह करीब 700 मीटर तक रॉन्ग साइड में डंपर भगाता रहा। डिवाइडर कट से सही लेन में प्रवेश करते ही उसने एक बाइक को टक्कर मारी और फिर रफ्तार बढ़ाते हुए एक्सप्रेस हाईवे कट से 350 मीटर पहले तक पांच कारों और 8 दुपहिया वाहनों को चपेट में ले लिया। दुर्घटनाओं की कड़ी तब थमी जब डंपर दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाईवे से पहले एक ट्रेलर में जा टकराया। मेडिकल जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसे हादसे का मुख्य कारण माना गया।
जांच समिति ने स्पष्ट कहा कि, यदि मौके पर ट्रैफिक पुलिस की प्रभावी मौजूदगी होती तो हादसे इतना बड़ा नहीं होता। लगातार रॉन्ग-साइड ड्राइविंग, अवैध बजरी वाहनों की पार्किंग, सड़क डिजाइन की कमियां, कट्स की अव्यवस्थित संरचना और नियम तोड़ने पर प्रभावी कार्रवाई का अभाव इस मार्ग को अत्यंत दुर्घटनाजनक बना रहा था।
लोहामंडी टी-पॉइंट का तकनीकी पुन: डिजाइन
एनएचएआइ और पीडब्ल्यूडी से डिजाइन की जांच व मंजूरी
जेडीए सड़क सीमा पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे
ट्रैफिक लाइट लगाना, सूचना बोर्ड और स्पीड ब्रेकर स्थापित करना
सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर हटाना
अनधिकृत वाहन पार्किंग पर सख्ती
रात 10 से सुबह 8 बजे तक पुलिस-परिवहन टीमों की नियमित तैनाती
14 नंबर पुलिया तक गश्ती दल की व्यवस्था
सर्विस लेन में विपरीत दिशा में चल रहे वाहनों पर रोक
100 फीट रोड पर मीडियन कट्स को पुन: डिजाइन करना
एंबुलेंस, दमकल व अन्य सेवाओं के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था
60 फीट सेक्टर रोड के शेष 620 मीटर का कार्य शीघ्र पूरा करना
हाईटेंशन लाइन के पोल को सिंगल पोल में परिवर्तित करना
रिंग रोड से जुड़े मार्गों पर गति सीमा नियंत्रण के लिए सीमेंट-डामर स्पीड ब्रेकर बनाना
