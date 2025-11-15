Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

हरमाड़ा हादसा: डंपर चालक के साथ ये भी हादसे के जिम्मेदार, कलक्टर की जांच रिपोर्ट में खुलासा

बीते 3 नवंबर को हुआ डंपर हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि चालक की लापरवाही, सड़क डिजाइन की गंभीर खामियों और ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति का सम्मिलित परिणाम था।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 15, 2025

Play video

डंपर हादसे ने छीनी 15 जिंदगियां, पत्रिका फाइल फोटो

Jaipur Harmada Accident: जयपुर में हरमाड़ा स्थित न्यू लोहामंडी रोड पर बीते 3 नवंबर को हुआ डंपर हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि चालक की लापरवाही, सड़क डिजाइन की गंभीर खामियों और ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति का सम्मिलित परिणाम था। हादसे के कारणों की जांच के लिए गठित अतिरिक्त जिला कलक्टर (साउथ) की अध्यक्षता वाली समिति ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए तुरंत सुधार लागू करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि हादसे में 15 लोगों की मौत और 11 गंभीर रूप से घायल हुए।

कैसे हुआ हादसा

रिपोर्ट के अनुसार, तेज रफ्तार डंपर चालक कल्याण मीणा पहले एक कार से भिड़ा। इसके बाद वाहन संभालने के बजाय वह करीब 700 मीटर तक रॉन्ग साइड में डंपर भगाता रहा। डिवाइडर कट से सही लेन में प्रवेश करते ही उसने एक बाइक को टक्कर मारी और फिर रफ्तार बढ़ाते हुए एक्सप्रेस हाईवे कट से 350 मीटर पहले तक पांच कारों और 8 दुपहिया वाहनों को चपेट में ले लिया। दुर्घटनाओं की कड़ी तब थमी जब डंपर दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाईवे से पहले एक ट्रेलर में जा टकराया। मेडिकल जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई, जिसे हादसे का मुख्य कारण माना गया।

ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति भी बनी कारण

जांच समिति ने स्पष्ट कहा कि, यदि मौके पर ट्रैफिक पुलिस की प्रभावी मौजूदगी होती तो हादसे इतना बड़ा नहीं होता। लगातार रॉन्ग-साइड ड्राइविंग, अवैध बजरी वाहनों की पार्किंग, सड़क डिजाइन की कमियां, कट्स की अव्यवस्थित संरचना और नियम तोड़ने पर प्रभावी कार्रवाई का अभाव इस मार्ग को अत्यंत दुर्घटनाजनक बना रहा था।

ये तुरंत लागू करने को कहा

लोहामंडी टी-पॉइंट का तकनीकी पुन: डिजाइन
एनएचएआइ और पीडब्ल्यूडी से डिजाइन की जांच व मंजूरी
जेडीए सड़क सीमा पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे
ट्रैफिक लाइट लगाना, सूचना बोर्ड और स्पीड ब्रेकर स्थापित करना
सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर हटाना
अनधिकृत वाहन पार्किंग पर सख्ती
रात 10 से सुबह 8 बजे तक पुलिस-परिवहन टीमों की नियमित तैनाती
14 नंबर पुलिया तक गश्ती दल की व्यवस्था
सर्विस लेन में विपरीत दिशा में चल रहे वाहनों पर रोक
100 फीट रोड पर मीडियन कट्स को पुन: डिजाइन करना
एंबुलेंस, दमकल व अन्य सेवाओं के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था
60 फीट सेक्टर रोड के शेष 620 मीटर का कार्य शीघ्र पूरा करना
हाईटेंशन लाइन के पोल को सिंगल पोल में परिवर्तित करना
रिंग रोड से जुड़े मार्गों पर गति सीमा नियंत्रण के लिए सीमेंट-डामर स्पीड ब्रेकर बनाना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / हरमाड़ा हादसा: डंपर चालक के साथ ये भी हादसे के जिम्मेदार, कलक्टर की जांच रिपोर्ट में खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी: ट्रैफिक जाम से मुक्ति, फर्राटे से दौड़ने लगी गाड़ियां

Jaipur News Malviya Nagar Apex Circle becomes Chauraha
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा

Minister Jhabar Singh Kharra
जयपुर

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा

PM Kisan Yojana
जयपुर

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Rajasthan Police Result 2025 pdf, Direct Link, police.rajasthan.gov.in

Rajasthan Police Result 2025
शिक्षा

Rajasthan: अंता उपचुनाव के नतीजे से बदला विधानसभा का गणित, कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 67, क्या होगा सियासी असर?

Rajasthan-VidhanSabha
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.