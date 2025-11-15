हरमाड़ा हादसा: डंपर चालक के साथ ये भी हादसे के जिम्मेदार, कलक्टर की जांच रिपोर्ट में खुलासा

लोहामंडी टी-पॉइंट का तकनीकी पुन: डिजाइन

एनएचएआइ और पीडब्ल्यूडी से डिजाइन की जांच व मंजूरी

जेडीए सड़क सीमा पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे

ट्रैफिक लाइट लगाना, सूचना बोर्ड और स्पीड ब्रेकर स्थापित करना

सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर हटाना

अनधिकृत वाहन पार्किंग पर सख्ती

रात 10 से सुबह 8 बजे तक पुलिस-परिवहन टीमों की नियमित तैनाती

14 नंबर पुलिया तक गश्ती दल की व्यवस्था

सर्विस लेन में विपरीत दिशा में चल रहे वाहनों पर रोक

100 फीट रोड पर मीडियन कट्स को पुन: डिजाइन करना

एंबुलेंस, दमकल व अन्य सेवाओं के लिए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था

60 फीट सेक्टर रोड के शेष 620 मीटर का कार्य शीघ्र पूरा करना

हाईटेंशन लाइन के पोल को सिंगल पोल में परिवर्तित करना

रिंग रोड से जुड़े मार्गों पर गति सीमा नियंत्रण के लिए सीमेंट-डामर स्पीड ब्रेकर बनाना