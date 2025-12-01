Harmanpreet Kaur: जयपुर वैक्स म्यूजियम में अब हरमनप्रीत कौर की मोम प्रतिमा आएगी नजर, प्रक्रिया शुरू

अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि म्यूजियम की नीति हमेशा प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को प्राथमिकता देने की रही है। उनका कहना है कि चर्चित या विवादित हस्तियों की जगह वे उन व्यक्तित्वों को शामिल करना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी को दिशा और प्रेरणा दे सकें। हरमनप्रीत कौर ने अपने शानदार खेल, नेतृत्व और संघर्षपूर्ण करियर से महिलाओं सहित पूरे देश में एक विशेष पहचान बनाई है। इसलिए उनकी प्रतिमा का शामिल होना म्यूजियम की थीम से पूरी तरह मेल खाता है।