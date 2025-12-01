Patrika LogoSwitch to English

Harmanpreet Kaur: जयपुर वैक्स म्यूजियम में अब हरमनप्रीत कौर की मोम प्रतिमा आएगी नजर, प्रक्रिया शुरू

Women Cricket: भारत की पहली महिला क्रिकेटर जिनकी मोम प्रतिमा तैयार हो रही है। खेल जगत में नई पहचान, जयपुर वैक्स म्यूजियम देगा सम्मान।

जयपुर

Rajesh Dixit

Dec 01, 2025

Jaipur Wax Museum: जयपुर. जयपुर के ऐतिहासिक वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की मोम की प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह पहला अवसर है जब किसी महिला क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा तैयार की जा रही है, जो न सिर्फ महिला क्रिकेट बल्कि भारतीय खेल जगत के लिए भी गर्व का क्षण है।

म्यूजियम की विशेषज्ञ टीम ने हरमनप्रीत कौर से खास मुलाकात की और उनकी प्रतिमा के निर्माण के लिए आवश्यक सभी माप, फोटो और वीडियो का विस्तृत संग्रह किया। लगभग डेढ़ घंटे तक चली इस प्रक्रिया के दौरान हरमनप्रीत बेहद सहज, खुशमिजाज और सहयोगी दिखाई दीं।

म्यूजियम के संस्थापक और क्यूरेटर अनूप श्रीवास्तव के अनुसार हरमनप्रीत कौर ने अपनी प्रतिमा को लेकर अत्यधिक उत्साह और खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जयपुर वैक्स म्यूजियम को चुनना उनके लिए गौरव की बात है और वे अनावरण समारोह में अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होंगी।

प्रतिमा बनने की प्रक्रिया में उन्हें विशेष रुचि रही और उन्होंने टीम से कई सवाल भी पूछे। इसके साथ ही उन्होंने म्यूजियम में स्थित भव्य शीश महल की भी प्रशंसा की, जिसे देखने के बाद वे काफी प्रभावित दिखीं।

अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि म्यूजियम की नीति हमेशा प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को प्राथमिकता देने की रही है। उनका कहना है कि चर्चित या विवादित हस्तियों की जगह वे उन व्यक्तित्वों को शामिल करना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी को दिशा और प्रेरणा दे सकें। हरमनप्रीत कौर ने अपने शानदार खेल, नेतृत्व और संघर्षपूर्ण करियर से महिलाओं सहित पूरे देश में एक विशेष पहचान बनाई है। इसलिए उनकी प्रतिमा का शामिल होना म्यूजियम की थीम से पूरी तरह मेल खाता है।

जयपुर वैक्स म्यूजियम में इससे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, साइना नेहवाल और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह जैसे कई दिग्गजों की प्रतिमाएं पहले से मौजूद हैं। ऐतिहासिक 300 वर्ष पुराने धरोहर स्थल में स्थित यह म्यूजियम पहले से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। अब हरमनप्रीत की प्रतिमा के साथ यह स्थान और भी खास बनने जा रहा है, जिसमें खेल, इतिहास और आधुनिक कला का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

01 Dec 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Harmanpreet Kaur: जयपुर वैक्स म्यूजियम में अब हरमनप्रीत कौर की मोम प्रतिमा आएगी नजर, प्रक्रिया शुरू

