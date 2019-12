कड़ाके की ठंड में हीटर या ब्लोअर चलाने से पहले पढ़ ले ये खबर , दम घुटने का खतरा

HEALTH NEWS IN HINDI : राजधानी जयपुर सहित प्रदेशभर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए में लोग गर्म कपड़ों के साथ अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं । ( using heater in winter ) जैसे हीटर,ब्लोअर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।