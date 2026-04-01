Health Safety: मसाला फैक्ट्री पर छापा, मिर्च पाउडर में मिलावट, 7 टन से ज्यादा मिलावटी मसाले सीज

इसके अलावा संबंधित दूसरी फर्म मैसर्स गुलाब चंद-उत्तम चंद के परिसर में भी जांच की गई, जहां मिर्च, धनिया और हल्दी को पीसने का कार्य किया जा रहा था। यहां से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और साबुत मिर्च के नमूने लिए गए। साथ ही 1550 किलो हल्दी पाउडर, 700 किलो धनिया पाउडर और 1900 किलो मिर्च पाउडर को भी सीज किया गया।