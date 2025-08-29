Rajasthan: छात्रसंघ चुनाव पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई, जस्टिस समीर जैन ही करेंगे सुनवाई; जानें क्यों

बता दें, याचिकाकर्ता की ओर से वकील शांतनु पारीक पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि राज्य सरकार ने छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाने के लिए लिंगदोह समिति की सिफारिशों और नई शिक्षा नीति 2020 का हवाला दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत 90 कक्षाओं का आयोजन अनिवार्य है, जिसके कारण इस वर्ष चुनाव करवाना संभव नहीं है। साथ ही, सरकार ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों का पालन करने में असमर्थता जताई।