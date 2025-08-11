मानसून की धुआंधार बारिश ने बढ़ाया राजस्थान का जलस्तर, 2024 से अच्छा गुजर रहा 2025

वाटर प्रीजरवेशन के लिए काम कर रहे डॉ. विवेक अग्रवाल बताते हैं कि भारत में ग्राउंड वाटर का प्रमुख स्रोत मानसून की बारिश ही है। 75% भूजल मानसून के 4 महीनों में ही आता है। भूजल के रिचार्ज को प्रभावित करने में अनेक तत्व निर्णायक होते हैं, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र की पारिस्थितिकी, चट्टानें व मिट्टी अपनी भूमिका अदा करती है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की संरचना भी इसमें अपनी भूमिका अदा करती है। शहरों में बन रही सीमेंट की सड़कें भविष्य में जल के भूमि स्रोतों तक पहुचने में बाधक होंगी। साथ ही समुचित निकास व्यवस्था का ना होना भी बाधक रहता है। भूजल के स्रोत के रूप में बारिश 67% व अन्य स्रोत जैसे नदी, हिमखंड, समुद्र आदि 33% योगदान देते हैं।