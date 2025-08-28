Patrika LogoSwitch to English

Weather Forecast : राजस्थान में झमाझम बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया एक सप्ताह पूर्वानुमान

Weather Forecast : राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केन्द्र ने ऐसी संभावना जताई है।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 28, 2025

जयपुर। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केन्द्र ने ऐसी संभावना जताई है। मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी एक सप्ताह हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में 30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

मौसम केन्द के अनुसार सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।वहीं, गुरुवार को बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में बीते 24 घंटे में 135 मिलीमीटर और झालावाड़ में 110 मिलीमीटर बारिश हुई। जोधपुर में 43 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

भीलवाड़ा: बनास नदी में दो युवतियां डूबीं, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी
भीलवाड़ा
हाड़ौती अंचल में छितराई बारिश, कहीं झमाझम तो कहीं सूखा

हाड़ौती अंचल में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कई जगह झमाझम बरसात हुई तो कहीं सूखा रहा। कोटा शहर में छितराई बारिश हुई। सुबह 11 बजे नए कोटा में फुहारें गिरी तो पुराने शहर में सूखा रहा। झालावाड़ शहर में करीब आधा घंटे हुई जोरदार बारिश हुई। जिले में सर्वाधिक बारिश डग में 110 एमएम यानी सवा चार इंच दर्ज की गई। बूंदी के नैनवां में आधा घंटे में दो इंच बारिश हुई। इससे कनक सागर तालाब ओवर फ्लो हो गया। इससे वन विभाग की नर्सरी का कार्यालय भवन गिर गया।

राजस्थान के इस जिले में जुलाई में मेहरबान रहा मानसून, अगस्त में कम बरसात, जानिए 10 साल में कब हुई रेकॉर्ड बारिश
अजमेर
Heavy rain in ajmer

