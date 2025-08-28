Weather Forecast : राजस्थान में झमाझम बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया एक सप्ताह पूर्वानुमान

हाड़ौती अंचल में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कई जगह झमाझम बरसात हुई तो कहीं सूखा रहा। कोटा शहर में छितराई बारिश हुई। सुबह 11 बजे नए कोटा में फुहारें गिरी तो पुराने शहर में सूखा रहा। झालावाड़ शहर में करीब आधा घंटे हुई जोरदार बारिश हुई। जिले में सर्वाधिक बारिश डग में 110 एमएम यानी सवा चार इंच दर्ज की गई। बूंदी के नैनवां में आधा घंटे में दो इंच बारिश हुई। इससे कनक सागर तालाब ओवर फ्लो हो गया। इससे वन विभाग की नर्सरी का कार्यालय भवन गिर गया।