राजस्थान के इस जिले में जुलाई में मेहरबान रहा मानसून, अगस्त में कम बरसात, जानिए 10 साल में कब हुई रेकॉर्ड बारिश

यों तो जिले में जून के दूसरे पखवाड़े से ही मानसून की बरसात शुरु हो गई थी पर मानसून ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में रफ्तार पकड़ी। जिले में 1 से 31 जून तक 91.07 मिलीमीटर बरसात हुई थी। इसके बाद 1 से 31 जुलाई तक हुई ताबड़तोड़ बरसात से आंकड़ा बढ़कर 510.66 मिलीमीटर तक पहुंच गया था।