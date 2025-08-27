Rajasthan Monsoon: मेहरबान हुआ मानसून तो पांचना बांध के साथ खिलखिलाया केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान

करौली क्षेत्र में इस वर्ष अच्छी बारिश के चलते पांचना बांध में पानी की खूब आवक हुई। अधिक पानी आने पर अब तक बांध के 6 बार गेट खोलकर गंभीर नदी में पानी छोड़ा गया है। यह पानी भरतपुर के घना तक पहुंचा है, जिससे घना में भी पर्याप्त पानी पहुंच चुका है। बांध से अब तक 5071 एमसीएफटी पानी निकाला है, जो बांध की कुल भराव क्षमता से दोगुना से अधिक है।