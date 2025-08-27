Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert 27 August: अगले 3 घंटे में राजस्थान के 4 जिलों में भारी और 17 जिलों में सामान्य बारिश का अलर्ट

Heavy Rain in Rajasthan: मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार राजस्थान के अजमेर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर व जोधपुर जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 27, 2025

जयपुर में बुधवार को हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।
जयपुर में बुधवार को हुई बारिश। फोटो-पत्रिका।

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान के अधिकांश जिलों में आज भी बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त को दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटेे में चार जिलों में भारी और 17 जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार राजस्थान के अजमेर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर व जोधपुर जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
इसके अलावा अजमेर, टोंक, जयपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, नागौर, सीकर, अलवर, दौसा,झुंझूूनंू करौली, धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर जिलों व आस-पास के इलाकों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

राजस्थान मौसम अपडेट: 27 अगस्त

🔷 आज उड़ीसा तट से सटे बंगाल की खाड़ी में एक स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र (WML) बना हुआ है। इसके आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे प.उ.प. दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है।

🔷 27-28 अगस्त को राज्य के कुछ भागों में हल्की-मध्यम बारिश व दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

🔷 द.-प. राजस्थान में 29-30 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

🔷 जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।

🔷 सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है।

Updated on:

27 Aug 2025 03:31 pm

Published on:

27 Aug 2025 03:30 pm

