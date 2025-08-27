IMD Alert 27 August: अगले 3 घंटे में राजस्थान के 4 जिलों में भारी और 17 जिलों में सामान्य बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान के अधिकांश जिलों में आज भी बारिश का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त को दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटेे में चार जिलों में भारी और 17 जिलों में सामान्य बारिश की चेतावनी दी है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार राजस्थान के अजमेर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर व जोधपुर जिले में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा अजमेर, टोंक, जयपुर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, नागौर, सीकर, अलवर, दौसा,झुंझूूनंू करौली, धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर जिलों व आस-पास के इलाकों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।