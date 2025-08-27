Vaishno Devi Yatra: राजस्थान से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अलर्ट, रेलवे ने अचानक रद्द कर दी कई ट्रेनें

vaishno devi yatra news: जयपुर। अगर आप आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुगम रेल संचालन के लिए कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य के कारण ब्लॉक लिया है। इस ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों को रद्द व आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा है। इसका सीधा असर उन हजारों श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, जो जम्मू तवी और कटरा के लिए यात्रा करने वाले हैं।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने जानकारी दी कि 27 और 28 अगस्त को कई ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित रहेंगी। जिन ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है, उनमें 12413 अजमेर-जम्मूतवी (27 व 28 अगस्त), 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी (28 अगस्त), 19223 साबरमती-जम्मूतवी (28 अगस्त) और 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी (28 अगस्त) शामिल हैं।
वहीं कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी रेलसेवा जो 27 अगस्त को बाड़मेर से प्रस्थान करेगी, वह केवल जालंधर कैंट तक ही संचालित होगी। इसी तरह 14803 भगत की कोठी-जयपुर-मथुरा रेलसेवा 27 अगस्त को भगत की कोठी के स्थान पर फिरोजपुर कैंट से चलेगी। इसके अलावा 19223 साबरमती-जम्मूतवी रेलसेवा 27 अगस्त को साबरमती से चलकर केवल पठानकोट तक ही जाएगी।
रेलवे का कहना है कि यह कदम आवश्यक तकनीकी कार्यों को पूरा करने के लिए उठाया गया है, ताकि भविष्य में यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। हालांकि इस कारण जम्मू और कटरा जाने वाले यात्रियों को असुविधा होगी।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें और अन्य विकल्पों पर विचार करें। खासतौर से वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की जरूरत है।
|क्रमांक
|गाड़ी संख्या
|मार्ग (From–To)
|तिथि (Date)
|स्थिति
|1
|12413
|अजमेर – जम्मूतवी
|27.08.25, 28.08.25
|रद्द
|2
|14803
|भगत की कोठी – जम्मूतवी
|28.08.25
|रद्द
|3
|19223
|साबरमती – जम्मूतवी
|28.08.25
|रद्द
|4
|14661
|बाड़मेर – जम्मूतवी
|28.08.25
|रद्द
|क्रमांक
|गाड़ी संख्या
|मार्ग (From–To)
|तिथि (Date)
|आंशिक रद्द खंड
|1
|14661
|बाड़मेर – जम्मूतवी
|27.08.25
|जालंधर कैंट – जम्मूतवी
|2
|14803
|भगत की कोठी – मथुरा
|27.08.25
|फिरोजपुर कैंट – जम्मूतवी
|3
|19223
|साबरमती – जम्मूतवी
|27.08.25
|पठानकोट – जम्मूतवी