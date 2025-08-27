Vaishno Devi Yatra: राजस्थान से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए अलर्ट, रेलवे ने अचानक रद्द कर दी कई ट्रेनें

vaishno devi yatra news: जयपुर। अगर आप आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुगम रेल संचालन के लिए कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच तकनीकी कार्य के कारण ब्लॉक लिया है। इस ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों को रद्द व आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा है। इसका सीधा असर उन हजारों श्रद्धालुओं पर पड़ेगा, जो जम्मू तवी और कटरा के लिए यात्रा करने वाले हैं।