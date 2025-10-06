Heavy Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश शुरू ,गिरे ओले, लेकिन 8 अक्टूबर से मौसम रहेगा शुष्क

जयपुर। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में सुबह से मेघगर्जन के साथ तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में बीकानेर, कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी वर्षा हुई। सबसे अधिक बारिश 100 मिमी भीलवाड़ा के भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ में दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के रावतसर व हनुमानगढ़ में 67 मिमी बारिश दर्ज हुई है। हनुमानगढ सहित राजस्थान में कुछ जगहों पर ओले गिरने के सभी समाचार सामने आए है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आज यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग में तेज हवाओं (30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा) के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है।
शेखावाटी, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है।
विभाग ने बताया कि बारिश का असर 7 अक्टूबर को कम होने लगेगा, हालांकि कुछ हिस्सों में गतिविधियां बनी रहेंगी। वहीं 8 अक्टूबर से अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट की संभावना है।
