IMD Alert: राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद…यहां तापताम 39 डिग्री पार तो इधर “भारी बारिश” का अलर्ट

Heavy rain alert: जयपुर। मानसून भले ही राजस्थान से विदा ले चुका है, लेकिन राज्य में मौसम ने अब भी आम जनता को आश्चर्यचकित कर रखा है। मौसम विभाग ने जयपुर में तीस सितंबर से पांच अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के कुछ जिले तापमान के लिहाज से तपते रहे। बीते चौबीस घंटे में जैसलमेर में सर्वाधिक 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा श्रीगंगानगर का तापमान 38.6, लूणकरणसर 38.5, चूरू और बाड़मेर में 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ऐसे में राज्य में मौसम की विपरीत स्थितियों का स्पष्ट अंतर देखने को मिला—जहां एक ओर बारिश की संभावना है, वहीं कई जिले गर्मी से झुलस रहे हैं।