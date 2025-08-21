Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Weather Alert : राजस्थान में फिर शुरू हुई भारी बारिश, नदी-नाले उफान पर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Weather Alert : राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का दौर चला। राज्य में सबसे अधिक बारिश पाली के रानी में 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

जयपुर

kamlesh sharma

Aug 21, 2025

Play video
राजस्थान में बारिश: फोटो पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का दौर चला। राज्य में सबसे अधिक बारिश पाली के रानी में 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बांसवाड़ा में 80, शेरगढ़ में 97,बारां में 72, किशनगंज में 106 और भीलवाड़ा के जहाजपुर में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

मौसम केन्द्र के अनुसार बीते 24 घंटे में कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश से कोटा बैराज लबालब भर गया है। बांध में आने वाले अतिरिक्त पानी की चंबल की दोनों मुख्य नहरों में पानी की निकासी की जा रही है, वहीं, राणा प्रताप सागर बांध से 600 क्यूसेक और जवाहर सागर बांध से 3000 क्यूसेक पानी की पन बिजलीघर के संयंत्रों के जरिए निकासी की जा रही है। बूंदी जिले में गुढ़ा बांध के दो गेट खोलकर प्रति सैकड 3600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, अगले 8 दिन झमाझम बारिश की संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी
जयपुर
rajasthan weather alert

22 से 29 अगस्त तक चलेगा बारिश का दौर

मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आसपास के एमपी के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेगी। शेष अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

नदी उफनी: स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर पर बिठाकर पार कराया

बारां जिले के देवरी कस्बे में गुरुवार को झमाझम बारिश होने के बाद कस्बे की पलको नदी में उफान आ गया। इससे करीब चार घंटे तक मार्ग पूर्ण रूप से प्रभावित रहा। बस्ती में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चे सुबह स्कूल तो चले गए, लेकिन स्कूल जाने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। इससे कस्बे की पलको नदी में उफान आ गया। स्कूलों की छुट्टी करीब एक बजे के आसपास हुई। ऐसे में स्कूल के बच्चे नदी किनारे खड़े होकर नदी उतरने का इंतजार करते रहे। जब नदी में बहाव कम हो गया, तब कुछ परिजन अपने बच्चों को ट्रैक्टर-ट्रॉली में बिठाकर नदी के पार ले गए।

बारां में रपट पर बही कार, चालक को बचाया

केलवाड़ा की ओर से आ रहे एक कार चालक ने गुरुवार को बांड्या खाळ की रपट पर भरे बरसाती पानी में कार को उतार दिया। जिससे कार पानी में दो फीट फंस गई और बाद में बहते हुए लगभग दो सौ मीटर आगे खेरुआ बस्ती के पास खाळ में बने एनिकट पर रुकी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार चालक केलवाड़ा निवासी विजय बंगाली को को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कार को भी निकालने के प्रयास मौके पर किए गए किन्तु पानी का भराव अधिक होने से कार को नहीं निकाला जा सका।

ये भी पढ़ें

बालोतरा: अचानक पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, मां-बेटे की दर्दनाक मौत
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 09:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert : राजस्थान में फिर शुरू हुई भारी बारिश, नदी-नाले उफान पर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.