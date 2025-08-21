Weather Alert : राजस्थान में फिर शुरू हुई भारी बारिश, नदी-नाले उफान पर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

बारां जिले के देवरी कस्बे में गुरुवार को झमाझम बारिश होने के बाद कस्बे की पलको नदी में उफान आ गया। इससे करीब चार घंटे तक मार्ग पूर्ण रूप से प्रभावित रहा। बस्ती में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चे सुबह स्कूल तो चले गए, लेकिन स्कूल जाने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। इससे कस्बे की पलको नदी में उफान आ गया। स्कूलों की छुट्टी करीब एक बजे के आसपास हुई। ऐसे में स्कूल के बच्चे नदी किनारे खड़े होकर नदी उतरने का इंतजार करते रहे। जब नदी में बहाव कम हो गया, तब कुछ परिजन अपने बच्चों को ट्रैक्टर-ट्रॉली में बिठाकर नदी के पार ले गए।