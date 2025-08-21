Weather Alert : राजस्थान में फिर शुरू हुई भारी बारिश, नदी-नाले उफान पर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का दौर चला। राज्य में सबसे अधिक बारिश पाली के रानी में 131 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बांसवाड़ा में 80, शेरगढ़ में 97,बारां में 72, किशनगंज में 106 और भीलवाड़ा के जहाजपुर में 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
मौसम केन्द्र के अनुसार बीते 24 घंटे में कोटा, उदयपुर, जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश से कोटा बैराज लबालब भर गया है। बांध में आने वाले अतिरिक्त पानी की चंबल की दोनों मुख्य नहरों में पानी की निकासी की जा रही है, वहीं, राणा प्रताप सागर बांध से 600 क्यूसेक और जवाहर सागर बांध से 3000 क्यूसेक पानी की पन बिजलीघर के संयंत्रों के जरिए निकासी की जा रही है। बूंदी जिले में गुढ़ा बांध के दो गेट खोलकर प्रति सैकड 3600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
मौसम केन्द्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान व आसपास के एमपी के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में मानसून पुनः सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। मौसम केन्द्र के अनुसार दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी, अतिभारी बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेगी। शेष अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी 22 से 29 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
बारां जिले के देवरी कस्बे में गुरुवार को झमाझम बारिश होने के बाद कस्बे की पलको नदी में उफान आ गया। इससे करीब चार घंटे तक मार्ग पूर्ण रूप से प्रभावित रहा। बस्ती में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चे सुबह स्कूल तो चले गए, लेकिन स्कूल जाने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। इससे कस्बे की पलको नदी में उफान आ गया। स्कूलों की छुट्टी करीब एक बजे के आसपास हुई। ऐसे में स्कूल के बच्चे नदी किनारे खड़े होकर नदी उतरने का इंतजार करते रहे। जब नदी में बहाव कम हो गया, तब कुछ परिजन अपने बच्चों को ट्रैक्टर-ट्रॉली में बिठाकर नदी के पार ले गए।
केलवाड़ा की ओर से आ रहे एक कार चालक ने गुरुवार को बांड्या खाळ की रपट पर भरे बरसाती पानी में कार को उतार दिया। जिससे कार पानी में दो फीट फंस गई और बाद में बहते हुए लगभग दो सौ मीटर आगे खेरुआ बस्ती के पास खाळ में बने एनिकट पर रुकी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार चालक केलवाड़ा निवासी विजय बंगाली को को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कार को भी निकालने के प्रयास मौके पर किए गए किन्तु पानी का भराव अधिक होने से कार को नहीं निकाला जा सका।