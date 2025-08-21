बालोतरा: अचानक पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

बालोतरा। जिले के सिवाना उपखंड क्षेत्र के इंद्राणा गांव के समीप कल्याणसिंह की ढाणी में गुरुवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।
जानकारी के अनुसार कुशीप निवासी मंजू देवी (34 वर्ष) पत्नी रंगाराम देवासी व पुत्र सुनील (7 वर्ष) सुबह खेत में मौजूद थे। इस दौरान खेजड़ी के वृक्ष पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी पर सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल और पंचायत समिति प्रधान मुकनसिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। विधायक ने परिजनों को ढांढस बंधाया और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
मृतकों के शव को सिवाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। वहीं ग्राम पंचायत इंद्राणा व आसपास के क्षेत्र में इस दर्दनाक हादसे से गहरा शोक व्याप्त है।