Heavy Rain Warning: राजस्थान में देर रात 11 बजे बदला मौसम का मिजाज, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में मंगलवार को कई जिलों में बारिश का मौसम बना रहा है। इधर मौसम विभाग ने भी पूरे दिन बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने रात 11 बजे तक कुल नौ अलर्ट जारी किए। इनमें रात्रि साढे दस बजे छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।