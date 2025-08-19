Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Heavy Rain Warning: राजस्थान में देर रात 11 बजे बदला मौसम का मिजाज, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Forecast: डूंगरपुर-बांसवाड़ा सहित छह जिलों में तीन घंटे तक भारी बरसात की चेतावनी। ओरेंज अलर्ट जारी, कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के भी आसार।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 19, 2025

IMD heavy rain warning

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। राजस्थान में मंगलवार को कई जिलों में बारिश का मौसम बना रहा है। इधर मौसम विभाग ने भी पूरे दिन बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने रात 11 बजे तक कुल नौ अलर्ट जारी किए। इनमें रात्रि साढे दस बजे छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर के अनुसार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही,उदयपुर, बाड़मेर जिले व आस-पास के जिलों में अगले तीन घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई गई है। इन जिलों को मौसम विभाग ने ओरेंज अलर्ट में रखा है।

इसके अलावा झालावाड़, जैसलमेर, जालोर,चित्तौडगढ़़, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Cow Sanctuary: सरकार की बड़ी पहल, हर पंचायत में खुलेगी गौशाला, पीपीपी मॉडल पर बनेगा गौ अभयारण्य
जयपुर
Cow

ये भी पढ़ें

Cardiac Tower: मार्च 2026 से शुरू होगा कार्डियक टॉवर, मरीजों को मिलेंगी हाई-टेक सुविधाएं
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 11:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain Warning: राजस्थान में देर रात 11 बजे बदला मौसम का मिजाज, 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.