IMD Alert: नवंबर में भी जमकर होगी बारिश, इन तारीखों पर मौसम विभाग का अलर्ट, लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ

राजस्थान में बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान समेत कई प्रदेशों में अक्टूबर के अंत में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस साल राजस्थान में मानसून का दौर शानदार रहा और पूरे 4 महीने बारिश हुई। वहीं अब मौसम विभाग ने नवंबर महीने में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल नवंबर महीने में कई पश्चिमी विक्षोभ बनने वाले हैं, जो राजस्थान में औसत से अधिक बारिश दर्ज करा सकते हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक, अक्टूबर महीने में राजस्थान के अंदर 412 फीसदी अधिक बारिश हुई है, क्योंकि अक्टूबर महीने में सामान्य बारिश का आंकड़ा 10.8 फीसदी है। इसके मुकाबले प्रदेश में अक्टूबर महीने में 55.2 फीसदी बारिश हुई है। इसके अलावा सीजन के बाद भी प्रदेश में बेमौसम बारिश जारी है।
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आमतौर पर राजस्थान में एक-दो पश्चिमी विक्षोभ ही सक्रिय होते हैं। लेकिन इस साल हिमालय के तराई क्षेत्र में बदल रहे मौसम तंत्र की वजह से नवंबर महीने में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की आशंका है। इसके साथ ही इनके इस बार अधिक सफल होने का अनुमान है। ऐसे में नवंबर महीने में बारिश का क्रम जारी रह सकता है।
दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, कोटा, उदयपुर संभाग में कुछ जगहों पर 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर राजस्थान के जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, समेत कई संभांगों पर रहेगा। इसकी वजह से प्रदेश के बड़े हिस्से में 3-4 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 5 नवंबर से मौसम साफ होने की बात कही है। हालांकि, आगे मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक, आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की आशंका है। जबकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।
