IMD Alert: नवंबर में भी जमकर होगी बारिश, इन तारीखों पर मौसम विभाग का अलर्ट, लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ

जयपुर। राजस्थान समेत कई प्रदेशों में अक्टूबर के अंत में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। इस साल राजस्थान में मानसून का दौर शानदार रहा और पूरे 4 महीने बारिश हुई। वहीं अब मौसम विभाग ने नवंबर महीने में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल नवंबर महीने में कई पश्चिमी विक्षोभ बनने वाले हैं, जो राजस्थान में औसत से अधिक बारिश दर्ज करा सकते हैं।