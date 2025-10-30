Montha Storm Alert: गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का तांडव, राजस्थान समेत कई प्रदेशों में झंझावात के साथ भारी बारिश की चेतावनी

इस बैमौसम बारिश का सबसे बुरा असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। राजस्थान के कई जिलों से फसलें बर्बाद होने की खबर सामने आई है। जिन जिलों में अधिक बारिश हो रही है, वहां धान की कटी फसलें पानी में डूब गईं। किसान पानी से फसलों को निकाल रहे हैं। हालांकि, किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से उनकी फसलें सड़ने लगी हैं। अब इनमें से दाना निकालना बड़ी मुसीबत बन गई है।