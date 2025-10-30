Rain Alert: तेज हवा संग गरजेंगे बादल, क्या होगी भारी बारिश ? मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

विभाग के अनुसार आगामी 1 घंटे के भीतर नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारां, कोटा, झुंझुनूं, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन-तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।