Rain Alert: तेज हवा संग गरजेंगे बादल, क्या होगी भारी बारिश ? मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारां, कोटा, झुंझुनूं, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन-तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

पाली

image

Rakesh Mishra

Oct 30, 2025

rain alert

Rain Alert (File Photo- Patrika)

पाली। मोंथा तूफान के कारण लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहे। सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। बादलों व सर्द हवा के कारण सुबह व रात में घरों से निकलने पर सिहरन छूट गई। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का नया अलर्ट जारी किया है।

यहां येलो अलर्ट जारी

विभाग के अनुसार आगामी 1 घंटे के भीतर नागौर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारां, कोटा, झुंझुनूं, चूरू, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन-तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

गौरतलब है कि बुधवार को पाली शहर में अपराह्न तीन बजे बादलों से फुहारें गिरी। इसके बाद चार बजे से बूंदाबांदी का दौर जारी हुआ। जो शहर के साथ जिले में रात तक जारी रही। बादलों व सर्द हवा के कारण पंखों की गति धीमी हो गई। कई लोगों ने तो पंखें चलाना ही बंद कर दिया।

यह वीडियो भी देखें

जिले में कुछ जगहों पर छाया कोहरा

सर्दी बढ़ने व बादलों की आवाजाही के कारण जिले के कई क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा छाया। हालांकि अधिक घना नहीं होने के कारण वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कोहरा भी दिन चढ़ने के साथ जल्द ही छंट गया। उधर, बारिश के प्रभाव से दक्षिणी व पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान में 5 से 12 डिग्री गिरावट दर्ज की है।

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rain Alert: तेज हवा संग गरजेंगे बादल, क्या होगी भारी बारिश ? मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी

