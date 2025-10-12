Health News: हाई कोलेस्ट्रॉल से 60 से ऊपर हार्ट अटैक का रिस्क हाई, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में नए प्रोटोकॉल शामिल

New protocols added to lipid profile tests: यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है और आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो आपको अब सामान्य लिपिड प्रोफाइल के साथ एपीओ-बी प्रोटीन टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए खतरनाक होता है। यह आर्टरी में जमकर प्लाक बनाता है और ब्लॉकेज का कारण बनता है। अब विशेषज्ञों ने बताया है कि कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले खास एपोलाइपो प्रोटीन (एपीओ-बी) की जांच समय रहते कराई जाए तो हार्ट अटैक के खतरे का पता लगाया जा सकता है।