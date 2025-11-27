Jaipur: हाईकोर्ट ने रोक दिए इस अनुसंधान अधिकारी की सैलरी और भत्ते, गवाही से बचने पर दिया निर्देश

Investigating officer Uday Singh: हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के एक आपराधिक मामले में अनुसंधान अधिकारी के गवाही से बार-बार बचने पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और कोषाधिकारी को निर्देश दिया कि जब तक अनुसंधान अधिकारी गवाही के लिए ट्रायल कोर्ट में हाजिर नहीं हो या अदालत राहत नहीं दे, तब तक इस अधिकारी के वेतन व अन्य भत्ते रोक दिए जाएं। अब दो दिसंबर को सुनवाई होगी।