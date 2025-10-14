Rajasthan: जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन का आदेश रद्द; जानें मामला

बताते चलें कि डॉ. बलराज सिंह के निलंबन का मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में था। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए राज्यपाल ने एक समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच, हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए राहत भरा है, हालांकि उनकी कार्यकारी शक्तियों पर लगाई गई पाबंदी से यह स्पष्ट है कि मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।