Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन का आदेश रद्द; जानें मामला

High Court relief to Dr Balraj Singh Vice Chancellor of Jobner Agricultural University suspension order revoked

2 min read

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 14, 2025

Jobner Agricultural University Vice Chancellor

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: जयपुर के जोबनेर स्थित श्रीकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरू (वीसी) डॉ. बलराज सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने 7 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए निलंबन आदेश को खारिज करते हुए डॉ. सिंह को पुनः पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी।

हालांकि, अदालत ने उनके कुलपति के रूप में कोई भी प्रशासनिक या नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक मामले में जांच रिपोर्ट पर चांसलर (राज्यपाल) का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। डॉ. बलराज सिंह को करीब एक सप्ताह पहले राज्यपाल ने कुलपति पद से निलंबित कर दिया था।

इस निलंबन आदेश को उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन ने कहा कि न्याय के हित में याचिकाकर्ता को उनके पद पर बहाल किया जाता है। लेकिन, जांच पूरी होने और चांसलर के अंतिम निर्णय तक उनकी किसी भी नई नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस मामले में डॉ. सिंह की ओर से एडवोकेट सुनील समदरिया और अरिहंत समदरिया ने पैरवी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि डॉ. सिंह को पद पर बने रहने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उनकी शक्तियों पर अस्थायी रूप से अंकुश रहेगा। यह निर्णय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए लिया गया है।

बताते चलें कि डॉ. बलराज सिंह के निलंबन का मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में था। उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए राज्यपाल ने एक समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। इस बीच, हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए राहत भरा है, हालांकि उनकी कार्यकारी शक्तियों पर लगाई गई पाबंदी से यह स्पष्ट है कि मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है।

ये भी पढ़ें

जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अचानक बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में SMS अस्पताल रेफर
जयपुर
Jaipur Rural MP Rao Rajendra Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 03:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वीसी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निलंबन का आदेश रद्द; जानें मामला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

व्यक्तिगत डेटा अब पूंजी है, सुरक्षा इसका सबसे बड़ा निवेश

ओपिनियन

दीपावली के अवसर पर सीएनजी स्टेशनों पर होगी सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना

Photo: Patrika Network
जयपुर

Rajasthan Winter: क्या है ला-नीना? जानें कैसे इसके असर से राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का भी अलर्ट

Rajasthan Winter
जयपुर

Rajasthan : कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान का फैसला जल्द, सामने आ सकते हैं कई चौंकाने वाले नाम

Congress sangathan srijan abhiyan Decision soon Rajasthan many surprising District President names may emerge
जयपुर

Rajasthan Murder: पत्नी के थे 26 साल के प्रेमी से अवैध संबंध इसलिए बेरहमी से पीट-पीटकर कर दी युवक हत्या, हाइवे किनारे मिला था शव

Jaipur Crime
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.