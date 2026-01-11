Jaipur Accident: बिना इंश्योरेंस और ओवरस्पीडिंग के दौड़ रही थी लग्जरी कार; कई चालान पहले से पेंडिंग, जिम्मेदार अब जागे

Jaipur Audi accident: जयपुर। राजधानी में हिट एंड रन मामले में जब्त की गई लग्जरी कार को लेकर जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं। परिवहन विभाग और पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि यह कार बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रही थी। वाहन का बीमा 10 जून 2025 को समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद कार का इस्तेमाल किया जा रहा था।