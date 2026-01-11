11 जनवरी 2026,

जयपुर

Jaipur Accident: बिना इंश्योरेंस और ओवरस्पीडिंग के दौड़ रही थी लग्जरी कार; कई चालान पहले से पेंडिंग, जिम्मेदार अब जागे

Jaipur Audi accident: जयपुर। राजधानी में हिट एंड रन मामले में जब्त की गई लग्जरी कार बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रही थी। वाहन का बीमा 10 जून 2025 को समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद कार का इस्तेमाल किया जा रहा था।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 11, 2026

Jaipur Audi car accident (Patrika Photo)
Play video

Jaipur Audi car accident (Patrika Photo)

जानकारी के अनुसार, कार पर ओवरस्पीडिंग के दो चालान पहले से पेंडिंग हैं। इनमें एक चालान दिल्ली के कश्मीरी गेट का है, जबकि दूसरा दौलतपुरा टोल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके अलावा वाहन पर कुल 6 चालान दर्ज पाए गए हैं, जो बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़े जाने की ओर इशारा करते हैं।

लग्जरी कार पर कुल 6 चालान दर्ज

जानकारी के अनुसार, कार पर ओवरस्पीडिंग के दो चालान पहले से पेंडिंग हैं। इनमें एक चालान दिल्ली के कश्मीरी गेट का है, जबकि दूसरा दौलतपुरा टोल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके अलावा वाहन पर कुल 6 चालान दर्ज पाए गए हैं, जो बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़े जाने की ओर इशारा करते हैं।

हालांकि कार का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2037 तक वैध है, लेकिन नियमों की अनदेखी के चलते अब इसके पंजीयन को निलंबित और निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार श्री रामकृष्ण चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पंजीकृत है, जबकि चूरू निवासी दिनेश रणवा को इसका मालिक बताया जा रहा है। पुलिस पकड़े जाने के बाद पड़ताल करेगी।

चार को पकड़ा, 2 की तलाश

ऑडी कार में 4 लोग सवार थे। दुधवा खारा (चूरू) निवासी दिनेश रणवा, मुकेश जाट तथा रेनवाल निवासी पप्पू और मांगीलाल। कार दिनेश रणवा चला रहा था। मुकेश जाट पुलिस लाइन में कांस्टेबल है। पुलिस ने पप्पू और मुकेश को डिटेन कर लिया है। मुख्य आरोपी दिनेश को भगाने में मदद करने के आरोप में सुमित चौधरी और अशोक मीणा को भी हिरासत में लिया है।

पुलिस अब फरार दिनेश और मांगीलाल की तलाश कर रही है। हादसे में मृतक भीलवाड़ा निवासी रमेश चंद्र बैरवा के परिजन ने शव लेने से इनकार करते हुए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। फिलहाल, उसका शव जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में है।

लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन रद्द की कार्रवाई

उधर, आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने लग्जरी कार के चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गणेश विहार विस्तार, भांकरोटा निवासी राजेंद्र उर्फ राजू ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।

खबर शेयर करें:

11 Jan 2026 06:45 am

