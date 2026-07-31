जयपुर में भीषण हादसा, 100 किलोमीटर/घंटे से ज़्यादा की रफ्तार में एसयूवी ने बीटेक छात्र की ज़िंदगी छीनी

विकल्प उर्फ राजा मीणा
जयपुर में एक भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। पत्रकार कॉलोनी में वंदे मातरम रोड पर बुधवार दोपहर 2:15 बजे एक बेकाबू और तेज़ रफ्तार एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार बी.टेक छात्र की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र उछलकर एसयूवी के बोनट पर जा गिरा और फिर सड़क पर गिर गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया है। थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान सूर्य नगर (गोपालपुरा बाईपास) निवासी विकल्प उर्फ राजा मीणा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी।
विकल्प ने हाल ही बी.टेक में प्रवेश लिया था। उसके पिता राम प्रतिहार बूंदी में स्कूल व्याख्याता है, जबकि वह जयपुर में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहता था। बुधवार दोपहर वह घर से यह कहकर निकला था कि बाल कटवाकर थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद हादसे की सूचना आ गई।
शहर में बेकाबू रफ्तार से हादसे बढते ही जा रहे हैं। शहर में दुपहिया वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो चौपहिया वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार निर्धारित है। इसके बावजूद लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
विकल्प महिमा सर्कल से पत्रकार कॉलोनी टी पॉइंट की ओर जा रहा था, तभी स्कूटी के पीछे से बेकाबू एसयूवी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर की थी कि एसयूवी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका एक टायर फट गया। इसके चलते चालक गाड़ी को ज़्यादा दूर नहीं ले जा सका और थोड़ी ही दूरी पर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजन को सौंप दिया। पुलिस ने एसयूवी को जब्त कर लिया है और वाहन नंबर के आधार पर मालिक और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
हादसे की ज़िम्मेदार एसयूवी (RJ21CD4005) डीटीओ नागौर से पंजीकृत है। इसके मालिक का नाम महेंद्र डूडी बताया जा रहा है। एसयूवी का एक चालान भी हो रखा है।
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