जयपुर में भीषण हादसा, 100 किलोमीटर/घंटे से ज़्यादा की रफ्तार में एसयूवी ने बीटेक छात्र की ज़िंदगी छीनी

जयपुर में एक भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। पत्रकार कॉलोनी में वंदे मातरम रोड पर बुधवार दोपहर 2:15 बजे एक बेकाबू और तेज़ रफ्तार एसयूवी की टक्कर से स्कूटी सवार बी.टेक छात्र की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय कार की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र उछलकर एसयूवी के बोनट पर जा गिरा और फिर सड़क पर गिर गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया है। थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि मृतक की पहचान सूर्य नगर (गोपालपुरा बाईपास) निवासी विकल्प उर्फ राजा मीणा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी।