राजस्थान के इन 4 जिलों में हाउसिंग बोर्ड लॉन्च करेगा नई आवासीय योजना, अपने घर का सपना होगा साकार

New Housing Scheme: राजस्थान के 4 जिलों में अपने घर लेने का सपना साकार होने जा रहा है। राजस्थान आवासन मण्डल इसी माह प्रदेश के विभिन्न जिलों में नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। जिसकी राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी।
यह योजना पनेरियों की मादड़ी जिला उदयपुर, अटरू जिला बारां, नैनवा जिला बूंदी और बाड़ी रोड़ धौलपुर में शुरू होगी। इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आय वर्गों के लिए फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध होंगे।
जिससे ईडब्लूएस, एलआईजी और मध्यम आय वर्गों के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर में भी मण्डल जल्द नवीन आवासीय योजना शुरू करेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा लाई जा रही योजनाएं अपने आवास का सपना देख रहे प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगी।
इन योजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर, हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन, पार्किंग और जल-संरक्षण जैसे प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे नागरिकों को संपूर्ण और संतुलित जीवनशैली प्राप्त हो सके।
आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल आमजन के अपने आवास के सपने को साकार करने के लिये निरंतर प्रयासरत है। हमारा उद्देश्य है कि राज्य सरकार की मंशानुसार प्रदेश के हर नागरिक को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाए जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।