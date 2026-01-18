Jaipur: ब्लूटूथ से नकल कर पति-पत्नी बने कनिष्ठ लिपिक, कोर्ट में पदस्थ पति को SOG ने पकड़ा, अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार

High Court Jodhpur Clerk Grade-II Recruitment Exam-2022: जयपुर। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिये नकल कर कनिष्ठ लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) बनने वाले विकेश कुमार मान को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी जिला एवं सत्र न्यायालय, जालोर में कनिष्ठ लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर पदस्थापित था। फिलहाल वह निलंबित है और गिरफ्तारी की आशंका के कारण फरार चल रहा था। आरोपी की पत्नी भी ब्लूटूथ से नकल कर कनि​ष्ठ लिपिक परीक्षा में चयनित होने के आरोप में पूर्व में गिरफ्तार हो चुकी है।