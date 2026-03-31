ऐसी ‘सफाई’ देखी नहीं कहीं… हर साल 50 लाख के डस्टबिन लगते ही गायब…न जांच, न रिपोर्ट

पांच करोड़ से अधिक हो गए खर्च

पिछले 10 वर्ष की बात करें तो शहर में 13 हजार से अधिक लिटरबिन्स लगाए जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रमुख मार्गों पर बमुश्किल एक हजार लिटरबिन्स लगे हैं। एक लिटरबिन लगाने में 4400 से 5200 रुपए तक खर्च होते हैं। ऐसे में चार हजार रुपए प्रति लिटरबिन्स की खरीद मान लें तो निगम पांच करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुका है। अभी लिटरबिन्स लगाने का काम ताज इंडस्ट्री के पास है।



यों चल रहा खेल?

नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार हर साल 1000 से 1200 नए कचरा पात्र लगाए जाते हैं। कई क्षेत्रों में तो सर्वेक्षण के दौरान 300 से 400 लिटरबिन्स एक साथ लगते हैं।



ये है जमीनी हकीकत

-लगाए गए लिटरबिन्स का नियमित उपयोग नहीं होता

-कचरा समय पर उठाया नहीं जाता

-दो माह के भीतर अधिकांश पात्र गायब हो जाते हैं।

-सीसीटीवी से निगरानी, एफआइआर भी नहीं।