Rajasthan Politics : ‘PM मोदी ने सराहा, पर BJP ने बजट रोका’, आखिर अशोक गहलोत का क्या है ये नया ‘इंतज़ारशास्त्र’ आरोप?

अशोक गहलोत ने अपने पोस्ट में तर्क दिया कि RIC आज बड़े आयोजनों का केंद्र बन चुका है, लेकिन वहां आने वाले मेहमानों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस का काम रोक दिया गया है।



नुकसान का गणित: गहलोत ने कहा, "गेस्ट हाउस का बजट रोककर सरकार जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा मेहमानों को महंगे होटलों में ठहराने पर लुटा रही है। अगर गेस्ट हाउस तैयार होता, तो यह पैसा बचता और सरकारी खजाने में राजस्व आता।"