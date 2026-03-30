‘देश का हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाक़ी है, जहर तो फैलाया जा चुका है’, मोदी सरकार पर फिर बरसे अशोक गहलोत- जानें ऐसा क्यों कहा? 

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। गहलोत ने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने 'स्टेट्समैनशिप' दिखाने के बजाय 'विपक्ष मुक्त भारत' बनाने की राजनीति को प्राथमिकता दी।